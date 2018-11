Fiat Chrysler | “5 miliardi di investimenti in Italia tra 2019 e 2021 Alla fine del piano

Fiat Chrysler : nel 2020 un misterioso modello sarà prodotto in Serbia? - Motori e Auto - : FCA è la prima azienda del paese per numero di esportazioni e dunque il suo contributo all'economia della Serbia è molto importante. Ovviamente la notizia che un nuovo modello di Fiat possa venire ...

Piazza Affari : positiva la giornata per Fiat Chrysler : Apprezzabile rialzo per il Lingotto , in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal ...

Seduta tonica per il settore automotive dell'Italia - +1 - 28% - - giornata euforica per Fiat Chrysler : Andamento rialzista per il comparto italiano auto e ricambi , nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 191.

Piazza Affari : netto calo registrato da Fiat Chrysler : Aggressivo avvitamento per il Lingotto , che tratta in perdita del 3,50% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un ...

Fca vende Magneti Marelli a Calsonic Kansei per 6 - 2 miliardi. Il titolo Fiat Chrysler vola in borsa : TORINO - Fiat Chrysler Automobiles N.V ha siglato un accordo definitivo per la cessione del business della componentistica per autoveicoli Magneti Marelli a CK Holdings Co. Ltd., holding di Calsonic...

Exploit del settore automotive dell'Italia - +2 - 02% - - si concentrano gli acquisti su Fiat Chrysler : Andamento brillante per il comparto italiano auto e ricambi , peraltro preannunciato dalla buona performance dell' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a quota ...

Fiat Chrysler : Antonio Filosa CEO in America Latina spiega il calo delle vendite alle società di noleggio : 'Abbiamo una posizione dominante nelle vendite aziendali ed in particolare tra le piccole e medie imprese che sono il motore dell'economia'. Condividi Tweetta Whatsapp Reddit Linkedin Pinterest ...

Fiat Chrysler Serbia : nonostante le parole del primo ministro la preoccupazione non diminuisce : Fiat Chrysler in Serbia è venuta proprio nel momento in cui iniziò la crisi economica globale, quando gli investimenti nel mondo ristagnavano. I dipendenti di Fiat Chrysler in Serbia sono molto ...

Fiat Chrysler : è ufficiale - Gorlier prende il posto di Altavilla - Wester torna numero uno di Maserati : Ora è il settimo più grande produttore automobilistico del mondo, è senza debiti ma non senza sfide future. Fiat Chrysler infatti ha tagliato di recente le prospettive di profitto per l' intero anno ,...