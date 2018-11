Fi ' si allarga' e cambia simbolo

Lodi - cambiano criteri per la mensa : resta il regolamento ma si allargano le maglie : Nessuna marcia indietro, solo un ammorbidimento dei criteri. Dopo le proteste per la decisione del Comune di Lodi di estromettere circa 200 bambini dalle agevolazioni sul prezzo della mensa a scuola, la giunta guidata dal sindaco della Lega Sara Casanova ha rimesso mano alle norme sull’accesso al servizio di refezione. Il regolamento infatti non prevede l’autocertificazione e per molti stranieri è difficile reperire la documentazione che ...