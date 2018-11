Ferrari | è gia incubo per Vettel | fenomeno Leclerc | come lo umilia il francesino

F1 - Leclerc già in pista : il "debutto" in Ferrari : L'attesa è finita: è finalmente iniziata l'avventura in Ferrari di Charles Leclerc . Nei test Pirelli di Abu Dhabi, il monegasco ha fatto il suo esordio al volante della rossa da pilota titolare. Il ...

F1 - nostalgia della Ferrari per Raikkonen : Kimi sfoggia il… Cavallino anche nel box della Sauber [FOTO] : Nel corso della mattinata di test ad Abu Dhabi, Kimi Raikkonen è stato beccato con una maglia della Ferrari indossata sotto la tuta dell’Alfa-Sauber E’ iniziata ufficialmente l’avventura di Kimi Raikkonen in Alfa-Sauber, il pilota finlandese ha lasciato la Ferrari domenica e si è tuffato in questa nuova esperienza biennale. Iceman si è calato subito nell’abitacolo per affrontare la prima giornata di test ad Abu ...

F1 – Inizia la rivoluzione in casa Ferrari : importanti novità già ad Abu Dhabi : Laurent Melkies debutta al Gp di Abu Dhabi come direttore sportivo della Ferrari: importanti novità nella squadra di Maranello in vista della stagione 2019 di F1 La stagione 2018 di F1 della Ferrari è stata di alti e bassi: i piloti del team di Maranello hanno regalato tantissime gioie ai loro tifosi ed al team, ma anche tanti dolori, tra errori da loro commessi in pista ed altri invece dettati da una monoposto non troppo buona per lottare ...

F1 - Ferrari - Raikkonen elogia Arrivabene : 'Il miglior boss con cui ho lavorato' : Parlando della sua , lunga, esperienza con la Rossa Raikkonen ha detto: " È certamente un privilegio guidare per loro, perché in ogni angolo del mondo sanno cos'è la Ferrari; conoscono la sua storia, ...

F1 – Hamilton elogia le Ferrari - Vettel sbotta contro i commissari e Bottas rimane neutro : le impressioni dei piloti dopo le qualifiche del Brasile : Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Valtteri Bottas commentano a caldo le qualifiche del Gp del Brasile tenutesi sul circuito di Interlagos Lewis Hamilton, dopo aver conquistato il quinto titolo iridato della sua carriera, ottiene in occasione del weekend sul circuito di Interlagos la sua decima pole position di stagione. Il britannico è perciò il poleman del Gp del Brasile 2018. Il pilota della Mercedes sarà affiancato in prima fila da ...

Formula 1. Hamilton festeggia il quinto Mondiale. In Messico vince Verstappen davanti alle Ferrari : alle spalle del campione del mondo arriva Ricciardo che lo passa, con spiattellamento e uscita di pista della Mercedes, al giro 47. Al giro successivo Vettel mischia le carte: sosta e ultrasoft. ...

F1 – Arrivabene… il disturbatore : in Messico il team principal Ferrari tira (già) le orecchie a Leclerc [FOTO] : Maurizio Arrivabene tira le orecchie a Charles Leclerc nel paddock del Gp del Messico: le foto della simpatica scenetta E’ tutto pronto in Messico per il secondo match point di Lewis Hamilton. Anche se il britannico ha quasi il titolo 2018 in tasca, nel paddock si respira un’atmosfera tranquilla e concentrata: ogni team pensa al suo lavoro da fare in pista, magari già in ottica 2019. Nella prossima stagione aria di novità in ...

Lewis Hamilton - GP Stati Uniti 2018 : “Strategia non corretta e Ferrari molto forte oggi” : Terza piazza finale per Lewis Hamilton nel GP degli Stati Uniti 2018, quartultimo round del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes ha pagato dazio in partenza e per una strategia non così premiante anche per via di una Ferrari tornata a grande livelli come dimostra il successo di Kimi Raikkonen. Visto il piazzamento finale e il quarto posto di Sebastian Vettel la festa iridata è rimandata in Messico. “Avevo una gomma ...

F1 - notizie sorprendenti sul futuro di Arrivabene : il team principal della Ferrari ha già firmato il rinnovo : Secondo quanto filtra dal paddock di Austin, Maurizio Arrivabene avrebbe già firmato il rinnovo del contratto scaduto la scorsa settimana Il futuro di Maurizio Arrivabene sarà ancora alla Ferrari, il team principal bresciano infatti avrebbe già firmato il rinnovo del suo contratto scaduto la scorsa settimana. Photo4 / LaPresse E’ questo quanto filtra dal box del Cavallino, voci insistenti che sottolineano come Louis Camilleri abbia ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : prove libere 1. Prima sessione dominata da pioggia e Lewis Hamilton - lontane le Ferrari : Lewis Hamilton (Mercedes) inizia nel migliore dei modi il fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di Formula Uno, in una Prima sessione di prove libere decisamente condizionata dalla pioggia. L’asfalto si è presentato particolarmente bagnato lungo tutto il corso del turno e non ha permesso ai piloti di forzare come avrebbero voluto. L’inglese, che in questo weekend potrebbe già laurearsi campione del mondo per la quinta ...

F1 – Terminate le Fp1 ad Austin : Hamilton è già leader indiscusso - il gap delle Ferrari è corposo! [TEMPI] : Ad Austin i piloti scendono in pista sul Circuito delle Americhe per le prime prove libere del Gp degli Stati Uniti: i tempi In vista del Gp degli Stati Uniti, in programma per la prossima domenica, sono scese in pista le prime prove libere sul Circuito delle Americhe. I protagonisti del Circus hanno corso le FP1 del weekend di gara che potrebbe assegnare, a quattro gare dalla fine del campionato di Formula Uno, il titolo mondiale piloti a ...