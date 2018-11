Fedez e Manuel Agnelli | è lite a X Factor 2018 | polemica tra i giudici

Nel daily di X Factor del 26 novembre le assegnazioni di Manuel Agnelli - Mara Maionchi e Fedez : Nell’ultimo Live Show di X Factor 12 abbiamo assistito alla presentazione degli inediti e all’eliminazione di Renza Castelli. Dopo l’ultima puntata, i giudici sono pronti con le nuove assegnazioni per i loro concorrenti e nel daily di X Factor del 26 novembre abbiamo scoperto quelli che riguardano gli Under Uomini, le Under Donne e l’unica Over in gara. Il prossimo Live Show sarà gestito in due manche: nella prima ci saranno esibizioni sulle ...

Nel daily di X Factor del 12 novembre le assegnazioni di Manuel Agnelli - Mara Maionchi e Fedez per il 4° Live Show : Dopo il Live Show di giovedì 8 novembre, inizia una nuova settimana per i concorrenti di X Factor. L’eliminato dell’ultimo Live è stato EManuele Bertelli, andato al tilt con i Seveso Casino Palace. Nel daily di X Factor del 12 novembre, Mara Maionchi va a trovare i suoi Under Uomini e assegna i brani per il quarto Live di X Factor 12. Leo Gassman dovrà interpretare “Pianeti” di Ultimo, mentre Anastasio dovrà portare sul palco un brano dei ...

X Factor - fuori Emanuele. Fedez canta per il figlio e bacia Chiara : In un'edizione di 'X Factor', ad oggi, con poco da raccontare, la terza puntata dei live vede l'unico guizzo nella scelta, finalmente azzeccata, delle assegnazioni. I giudici, liberi da un tema a fare ...

Emanuele Bertelli si esibisce su Zingarello di Ghali ma non convince Fedez e Manuel Agnelli (video) : EManuele Bertelli torna sul palco di X Factor 12 dopo i complimenti ricevuti la scorsa settimana durante il primo Live Show dopo essersi esibito sul brano di James Arthur, “Impossible”. Fedez gli aveva detto che da lui si sarebbe aspettato molto di più, nonostante i complimenti suoi e di tutti i giudici, soprattutto di Mara Maionchi, il capitano degli Under Uomini. Questa settimana, quindi, EManuele Bertelli ha lavorato ancora di più per la ...

Nel secondo daily di X Factor 12 le prove di Manuel Agnelli e Fedez con le Under Donne e gli Over : secondo appuntamento con il daily di X Factor 12 dopo il primo di venerdì scorso in cui i ragazzi hanno conosciuto i due conduttori Benji e Fede che li hanno accompagnati alla scoperta del loft, il luogo in cui vivranno fino alla loro permanenza nel programma. Nella puntata di stasera abbiamo visto Manuel Agnelli e Fedez rispettivamente con le Under Donne e con gli Over. Manuel Agnelli incontra le sue Under Donne (Martina Attili, Luna ...

A X Factor 12 Manuel Agnelli guida le "Under Donne" - Fedez gli "Over". E tra tutte spicca Sherol : Conta solo "spaccare", verbo oramai diramato universale dietro le quinte di X-Factor, per ottenere un posto in squadra. Conclusasi la fase delle audizioni, i concorrenti del talent show più meritocratico della tv italiana lottano tra loro per avere una sedia ai Bootcamp. Manuel Agnelli è alla guida delle Under Donne, a Fedez invece gli Over. Per le assegnazioni a Mara Maionchi e Asia Argento bisognerà aspettare la prossima ...

X Factor 2018 Bootcamp di Fedez e Manuel Agnelli - i talenti che passano il turno : X Factor 2018 Bootcamp Fedez E Manuel Agnelli. Giovedì 4 ottobre è andata in onda la quarta puntata di X Factor 12 tutta dedicata alla fase di selezione dei Bootcamp. Vediamo in dettaglio cos’è successo durante la serata su Sky Uno e quali talenti hanno passato il turno conquistando un posto agli Home Visit. SCOPRI TUTTO SU #XF12 X Factor 2018 Bootcamp: J-Day e assegnazioni dei giudici I Bootcamp di X Factor 12 sono ...

X Factor 2018 - Manuel Agnelli e Fedez inaugurano i Bootcamp - cinque sedie a disposizione : Le Audizioni di X Factor 2018 sono finite e il gioco si fa duro. Manuel Agnelli, Asia Argento, Fedez e Mara Maionchi devono scegliere chi, tra i concorrenti che hanno preso almeno tre Sì, può accedere ...

