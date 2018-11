Fed | verso nuovo rialzo a dicembre ma timori per dazi

Fed : verso nuovo rialzo a dicembre : La Federal Reserve e' pronta ad un altro innalzamento di un quarto di punto dei tassi di interesse nella sua riunione di dicembre, ma e' preoccupat...

Fedeli indù contro Twitter : "Promuove odio verso sistema delle caste" : Forti critiche a carico della compagnia Usa sono state espresse anche da importanti esponenti del mondo imprenditoriale del subcontinente. Ad esempio, T. V. Mohandas Pai, già dirigente della ...

Nuoto - verso Tokyo 2020 : Federica Pellegrini - Musso e Quadarella. La 4×200 sl femminile torna a prendere forma : Il compianto Alberto Castagnetti affermava che la profondità di un movimento natatorio lo si comprende dalla competitività della 4×200 stile libero. Ebbene, pensando al settore femminile, viene in mente la medaglia d’argento di Kazan 2015 con una frazione spettacolare di Federica Pellegrini da 1’54” ma anche con Alice Mizzau, Erica Musso e Chiari Masini Luccetti in grande spolvero. Dopo un periodo buio, in cui la sola ...

Short track - Arianna Fontana verso il rientro : “Chiarita con la Federazione. Io - testimonial della candidatura olimpica” : Arianna Fontana sembra essere pronta al grande rientro sul ghiaccio. La Campionessa Olimpica si trova attualmente negli USA dove vive e si allena con il marito Anthony Lobello, il suo rientro in gara dovrebbe avvenire a gennaio. Fino a poco tempo fa i rapporti con la Federazione Italiana erano abbastanza tesi perché la 28enne aveva discusso le scelte effettuate il merito allo staff dello Short track ma ora tutto sembra essersi risolto come ha ...

Federer - parole al miele verso Nadal : “se fossi un ragazzo Rafa sarebbe il mio idolo” : Roger Federer ha speso delle belle parole verso Nadal in occasione dei premi ATP di fine stagione: lo svizzero ha spiegato che, se adesso fosse giovane avrebbe Rafa come idolo Roger Federer e Rafa Nadal hanno scritto pagine e pagine di storia del tennis. La loro rivalità è stata, ed è ancora adesso, una delle più accesse e appassionanti e i due continuano a dominare la scena, nonostante nuovi avversari, qualche infortunio e l’età che ...

Economia Usa forte - la Fed verso l'aumento dei tassi a dicembre : ... senza entrare direttamente nel merito, ha ribadito in più occasioni di essere ''fuori dal processo politico'' e di cercare di continuare a fare quello che è giusto per l'Economia. Il ciclo di rialzi ...

Coppa Davis 2019 - verso un boicottaggio generale da parte dei big? Federer e Djokovic hanno già declinato l’invito : Non parte sicuramente sotto i migliori auspici la Coppa Davis 2019. La nuova formula ha stravolto completamente quella storica e molti dei big del circuito, a partire da Roger Federer e Novak Djokovic, hanno già fatto capire di non gradire assolutamente questa rivoluzione e sono intenzionati a non partecipare. Il nuovo format è stato voluto e creato dalla società Cosmos, di proprietà del giocatore del Barcellona Gerard Piqué, e dall’ITF, ...

Real Madrid-Martinez - la Federcalcio belga si mette di traverso : Nei giorni scorsi, uno dei nomi caldi circolati per la sostituzione di Lopetegui sulla panchina del Real Madrid è stato quello di Roberto Martinez. Tuttavia, l’iter che Florentino Perez dovrebbe percorrere per l’eventuale ingaggio dell’attuale ct non è così agevole. E lo ha ribadito il portavoce della Federcalcio belga, Stefan Van Loock, che ha sottolineato: “Chi vuole ingaggiare il nostro ct Martinez deve prima ...

Il sogno di Cris Brave con Fedez a Le Iene - La Panchina arriva a San Siro con uno sguardo verso il futuro : Cris Brave con Fedez a Le Iene realizza finalmente il suo sogno di portare la sua musica su un grande palco. Intercettato sui social da Federico Lucia, il giovane Cristian Rossi ha finalmente potuto cantare il suo nuovo singolo di fronte alle quasi 80000 persone che hanno raggiunto Fedez e J-Ax per l'ultimo concerto del progetto congiunto che hanno concluso per tornare alle loro carriere da solisti. Notato sui social da Fedez per i suoi ...

Nuoto - il ritorno di Federica Pellegrini nei 200 sl. Le possibili avversarie sulla strada verso una medaglia a Tokyo 2020 : La notizia è nota: Federica Pellegrini torna a cimentarsi nei suoi 200 stile libero dopo la stagione transitoria vissuta nella velocità. Dopo il trionfo di Budapest, la veneta aveva deciso di tirare un po’ il fiato e pensare a cosa fare per il proprio futuro, programmando la preparazione in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. E così Federica ci riprova, per esprimere al meglio se stessa e sublimare la sua nuotata. Una ragazza che in ...

Ripescaggi Serie B LIVE - la decisione del Consiglio Federale : si va verso un nuovo cambio di format - la clamorosa proposta che riguarda playoff e playout [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – Sono ore caldissime per il campionato di Serie B, negli ultimi giorni è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato la decisione del Tar del Lazio confermando il format del torneo cadetto a 19 squadre. Finita? Macchè. E’ prevista per domani la giornata decisiva, si riunisce infatti il Consiglio Federale che prenderà una decisione definitiva con il presidente Gravina pronto a chiudere ...

Nomine Rai - Federica Sciarelli verso il Tg1 : Raggiunto l'accordo tra il premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini per le Nomine Rai. Al Tg1 andrà, in quota M5S, Federica Sciarelli . Secondo il Messaggero la ...