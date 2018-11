Fed cita Italia tra i rischi di crisi sistemica

Fed - Powell cita l'Italia come fonte di rischio sistemico : come sempre, le nostre decisioni sulla politica monetaria saranno prese per tenere l'economia sui binari, alla luce del diverso outlook relativo a posti di lavoro e inflazione". Powell FINISCE NEL ...

Fed - Powell cita l'Italia nelle 'fonti di rischio' : Roma, 28 nov., askanews, - Il caso Italia e il braccio di ferro sulla manovra con la Commissione europea è sotto i riflettori anche della Federal Reserve. Nel suo intervento all'Economic Club di New ...

Siracusa - 'i Fedelissimi' dei Frontino citati a giudizio per una valanga di truffe : I Pm di Siracusa, Salvatore Grillo e Davide Lucignani hanno citato a giudizio i "fedelissimi" del Gruppo Frontino, coinvolti a vario titolo nell'affare del Centro commerciale di viale Epipoli. Il ...

Fedez abbandonerà X Factor : 'Sento troppa mediaticità' : Roma, 26 nov., askanews, - Dopo cinque anni, Fedez lascerà il bancone dei giudici di X Factor al termine di questa stagione. Il rapper ha deciso di prendersi una pausa per dedicarsi esclusivamente ...

Fedez lascia X Factor e tv : “troppa mediaticità” : Fedez ha deciso di lasciare X Factor e non solo. La scelta del rapper riguarda infatti tutto il mondo della tv in generale, senza alcuna eccezione. Non è la prima volta che il giudice milanese mette in discussione la sua presenza mediatica e sembra che gli ultimi eventi lo abbiano convinto in via definitiva a fare questo passo importante. Fedez si dedicherà quindi solo a musica e famiglia, facendo un grande passo indietro. Fedez lascia tutto, ...

Fedez dice addio alla tv : "Troppa mediaticità attorno a me" : Nonostante il successo di X-Factor, Fedez dirà addio alla televisione per concentrarsi sui suoi progetti musicali. 'Sento troppa mediaticità intorno a me, per questo ho deciso di abbandonare la ...

Un business in crescita : ecco la "galassia" di Fedez : Federico Leonardo Lucia , meglio noto come Fedez , è pronto a mettere mano al suo business e all'organizzazione societaria legata alle sue tante attività. Una modifica necessaria per il rapper, con ...

Tennis - ATP Finals 2018 : le semifinali. Djokovic dà la rivincita ad Anderson - Federer sogna i 100 e attende Zverev : Alle ATP Finals 2018 di Londra è arrivato il giorno delle semifinali. Si conoscerà oggi chi saranno i due protagonisti che domani si contenderanno lo scettro di “maestro dell’anno”. La composizione delle due partite lascia apertissima la possibilità di una finale tra Roger Federer e Novak Djokovic, sicuramente la più attesa e voluta dal mondo del Tennis, ma alla quale almeno due persone, Alexander Zverev e Kevin Anderson, non ...

Tennis - ATP Finals 2018 : le semifinali. Djokovic dà la rivincita ad Anderson - Federer sogna i 100 e attende Zverev : Alle ATP Finals 2018 di Londra è arrivato il giorno delle semifinali. Si conoscerà oggi chi saranno i due protagonisti che domani si contenderanno lo scettro di “maestro dell’anno”. La composizione delle due partite lascia apertissima la possibilità di una finale tra Roger Federer e Novak Djokovic, sicuramente la più attesa e voluta dal mondo del Tennis, ma alla quale almeno due persone, Alexander Zverev e Kevin Anderson, non ...

Lazio : Federmanager Roma - arte sport e impresa per crescita Paese : Roma, 13 nov. (Labitalia) - "Come manager industriali il nostro interesse con l'evento di oggi è f[...]

Federmanager Roma : "Arte - sport e impresa per crescita Paese" : Roma, 13 nov. (Labitalia) - "Come manager industriali il nostro interesse con l'evento di oggi è fare questo abbinamento tra arte, impresa e sport, che sono tre strumenti legati al benessere della persona". Lo ha detto a Labitalia Giacomo Gargano, presidente Federmanager Roma e U.R. dirigenti aziend

Usa : la Fed lascia i tassi invariati - 'bene mercato del lavoro e crescita' : La Federal Reserve ha lasciato i tassi di interesse Usa tra il 2% e il 2,25%. La banca centrale Usa ha rialzato i tassi tre volte quest'anno e dovrebbe rialzarli nella riunione del prossimo mese. Nel ...

X Factor 2018 - anticipazioni terza puntata : ospiti Fedez e i Sofi Tukker. Renza Castelli a rischio uscita : Cresce l'attesa per il terzo appuntamento con i Live di X Factor 2018 . Dopo il primo tilt della stagione che giovedì scorso ha decretato l'eliminazione dei Red Bricks Foundation , scende a 10 il ...

USA - crescita solida continua. Inflazione vicina a target Fed : Nel complesso, ci aspettiamo che la crescita resti solida, con effetti positivi derivanti dall'allentamento della politica fiscale che ha aiutato la crescita di breve periodo - spiega Gero Jung -. ...