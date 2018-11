Fca | oltre 5 mld d' investimenti in tre anni in Italia

Fca : oltre 5 miliardi di investimenti in Italia nei prossimi tre anni : «Mirafiori rappresenta la prima installazione della piattaforma full Bev (batteria elettrica, ndr.) che sarà applicata sulla nuova Fiat 500 e che potrà essere utilizzata per altri modelli a livello globale». Mike Manley, amministratore delegato di Fca, ha aperto così l’incontro con le organizzazioni sindacali che hanno firmato il contratto colletti...

