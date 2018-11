Fca | oltre 5 miliardi di investimenti in due anni

Fca - in Italia oltre 5 miliardi di investimenti nel triennio 2019-2021. A Mirafiori la 500 elettrica : MILANO - oltre cinque miliardi di investimenti nel periodo 2019-2021, tredici nuovi modelli o restyling negli impianti Italia ni, con la 500 elettirca che sarà prodotta a Mirafiori , e l'obiettivo della ...

Fca investirà in Italia oltre 5 mld13 nuovi modelli entro il 2021 : Il totale degli investimenti in Italia di Fca ammonterà a più di 5 miliardi di euro per il periodo 2019- 2021. E' quanto hanno detto nel corso di un incontro a Torino ai sindacati l'ad di Fca Mike Manley e il responsabile Emea Pietro Gorlier Segui su affarItaliani.it