Fca | Manley al tavolo con i sindacati a Mirafiori Con Gorlier presenta il piano per le

Fca - Manley vede i sindacati : primo confronto sull'Italia : È una giornata chiave per il futuro di Fiat Chrysler Automobiles in Italia . Il nuovo ceo di Fca, Mike Manley , oggi siede al tavolo con i sindacati a Torino per confrontarsi sul nuovo piano ...

Fca - parla l'ad Manley : 'Maserati va differenziata da Alfa Romeo' : "Errori di gestione importanti" per il brand Maserati. A parlare non è un appassionato di motori qualsiasi, ma l'amministratore delegato di Fca Mike Manley, che in una recente intervista ha fatto il punto sull'andamento della casa del tridente, lontana dagli obbiettivi di vendita attesi per il 2018. Parole che non appaiono votate solo a marcare un segno di discontinuità dalla gestione precedente, quella di Sergio Marchionne, ma ad analizzare un ...

Fca - oggi cda sul conti : il primo trimestre di Manley. Mercoledì incontro al Mise su settore auto : TORINO - I conti del terzo trimestre di Fca, primo periodo interamente sotto la guida del nuovo amministratore delegato Mike Manley, saranno domani sul tavolo del consiglio di amministrazione...

Fca - domani cda sulla trimestrale : la prima di Manley. Mercoledì incontro al Mise su settore auto in Italia : TORINO - I conti del terzo trimestre di Fca, primo periodo interamente sotto la guida del nuovo amministratore delegato Mike Manley, saranno domani sul tavolo del consiglio di amministrazione...

La Fca di Mike Manley vende Magneti Marelli a Calsonic Kansei per 6 - 2 miliardi. Ok dai sindacati : Fca ha venduto Magneti Marelli a Calsonic Kansei, società del settore automotive nata in Giappone. L'operazione, che ha un valore di 6,2 miliardi di euro e punta "a creare un leader indipendente della componentistica automotive", è stata annunciata oggi, in un comunicato congiunto da Fca, Magneti Marelli e Calsonic Kansei. Le società garantiscono la volontà di mantenere le attività in Italia e i livelli ...

Fca : tutti gli uomini di Mike Manley : ...è stato realizzato nella piena convinzione che abbiamo competenze e talento eccezionali che ci accompagneranno lungo il percorso per diventare una delle case automobilistiche più redditizie al mondo. ...

Parte la Fca targata Manley A Gorlier la regia europea : Parigi Alla vigilia di un Salone di Parigi orfano di tante Case - tra queste, il gruppo Fca, Volkswagen, Ford, Opel e Nissan - l'ad del Lingotto, Mike Manley, alza il velo sul nuovo team di manager. ...

Fca - Manley : 'Nomine garantisco risultati del piano. Prossimi 5 anni impegnativi - nostra visione è chiara' : TORINO - Fca va incontro ad anni 'impegnativi', ma, grazie al 'costante focus sugli obiettivi', punta a realizzare le proprie 'ambizioni quinquennali'. Lo ha...

Fca - Manley : 'Nomine garantisco risultati del piano. Prossimi 5 anni impegnativi - nostra visione è chiara' : TORINO - Fca va incontro ad anni 'impegnativi', ma, grazie al 'costante focus sugli obiettivi', punta a realizzare le proprie 'ambizioni quinquennali'. Lo ha...

Fca - Manley annuncia nuove nomine : diventeremo tra i più redditizi : Roma, 1 ott., askanews, - nuove nomine nel gruppo Fca. Le ha comunicate l'ad Mike Manley, in una lettera ai dipendenti del gruppo, aggiungendo che con il piano quinquennale il gruppo diventerà tra i ...

Manley disegna la nuova Fca del dopo Marchionne. Tutte le nomine dell'ad : "Questa squadra garantisce risultati" : "Queste nomine contribuiscono ad allineare il nostro team di leadership al conseguimento dei risultati definiti nel nostro piano quinquennale". Lo afferma l'ad di Fca Mike Manley. "Sono la garanzia che manterremo il massimo livello di attenzione nel realizzare gli obiettivi e perseguire l'eccellenza in ciascuna delle nostre region e tra i nostri team funzionali. Servono a fornire il supporto adeguato ai nostri diversi marchi e a consolidare un ...

Manley disegna la nuova Fca del dopo Marchionne. Tutte le nomine del nuovo ad : "Questa squadra garantisce risultati" : "Queste nomine contribuiscono ad allineare il nostro team di leadership al conseguimento dei risultati definiti nel nostro piano quinquennale". Lo afferma l'ad di Fca Mike Manley. "Sono la garanzia che manterremo il massimo livello di attenzione nel realizzare gli obiettivi e perseguire l'eccellenza in ciascuna delle nostre region e tra i nostri team funzionali. Servono a fornire il supporto adeguato ai nostri diversi marchi e a consolidare un ...

Fca - Manley scrive ai dipendenti : 'Ecco la mia nuova squadra' : TORINO- Ecco la lettera integrale inviata oggi dal CEO di FCA, Mike Manley, a tutti i dipendenti nel mondo: Cari Colleghi, Negli ultimi 60 giorni, ho viaggiato nelle region APAC, EMEA e NAFTA e...

Gruppo Fca - Manley definisce la squadra : Gorlier a capo dell'area Emea : Dopo diverse settimane di indiscrezioni, il Gruppo FCA ha ufficializzato la nomina di Pietro Gorlier quale nuovo responsabile dell'area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) in sostituzione del dimissionario Alfredo Altavilla. La nomina rientra in una più ampia riorganizzazione delle prime file del management voluta dall'amministratore delegato Mike Manley e svelata all'interno di una lettera inviata ai dipendenti. Gorlier non lascerà ...