Fca | la 500 elettrica si farà a Mirafiori | in Italia 5 miliardi d?investimenti

Fca : a Pomigliano il Suv Alfa - a Melfi la Jeep - a Mirafiori la 500 elettrica. Rinviata l’uscita dal diesel : Presentato ai sindacati il piano industriale 2018-2022: Fca investirà 5 miliardi in Italia. Previsto il lancio o restyling di 13 modelli. A Mirafiori la nuova piattaforma per la produzione della 500 elettrica. I sindacati: il piano garantisce la piena occupazione negli stabilimenti italiani...

Fca - record di vendite Jeep in Europa. Bene Panda e 500. Gorlier : 'Prosegue strategia di privilegiare qualità vendite' : TORINO - Jeep registra 'la miglior crescita rispetto a tutti i competitor': a ottobre incrementa le vendite del 12,2% e nei dieci mesi del 60,8%. La crescita è del 62,7% in Spagna...

Fca : in Serbia si conferma al top per export primi nove mesi. Esportate Fiat 500L per 599 - 6 milioni di euro : BELGRADO - Fca, che produce la Fiat 500L nello stabilimento di Kragujevac, si è confermato primo esportatore in Serbia anche nei primi nove mesi di quest'anno. Come ha riferito il...