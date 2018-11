Fca | in Italia oltre 5 miliardi di investimenti nel triennio 2019-2021 A Mirafiori la

Fca investirà in Italia oltre 5 mld13 nuovi modelli entro il 2021 : Il totale degli investimenti in Italia di Fca ammonterà a più di 5 miliardi di euro per il periodo 2019- 2021. E' quanto hanno detto nel corso di un incontro a Torino ai sindacati l'ad di Fca Mike Manley e il responsabile Emea Pietro Gorlier Segui su affarItaliani.it

Fca - Manley al tavolo con i sindacati a Mirafiori. Con Gorlier presenta il piano per le fabbriche italiane : TORINO - L'amministratore delegato di Fca, Mike Manley, è presente al tavolo con i sindacati, a Mirafiori. Con lui c'è il responsabile delle attività europee del...

Il piano Fca per il marchio Fiat : auto low cost prodotte all’estero e polo del lusso in Italia : Questa mattina alle 11, a Mirafiori, il ceo Fca Mike Manley e Pietro Gorlier, responsabile dell’area Emea per il Gruppo, incontrano i sindacati. Si parlerà degli investimenti sugli impianti Italiani, di nuovi modelli e motorizzazioni, di volumi per saturare la capacità produttiva del Gruppo in Italia...

Fca - Manley vede i sindacati : primo confronto sull'Italia : È una giornata chiave per il futuro di Fiat Chrysler Automobiles in Italia . Il nuovo ceo di Fca, Mike Manley , oggi siede al tavolo con i sindacati a Torino per confrontarsi sul nuovo piano ...

Fca : in settimana la presentazione del Piano Italia : Continua a leggere http://www.ilgiornale.it/news/economia/sar-Piano-Italia-fca-1606818.html Per continuare a leggere l' articolo devi essere registrato. Abbonati →

Come sarà il "piano Italia" di Fca : Rilancio del marchio Fiat, che quindi non subirà un downgrade; la 500 elettrica che potrebbe nascere, per il mercato europeo, a Mirafiori; la Jeep Renegade ibrida plug-in che inaugurerà, tra fine 2019 ...

Borsa Italiana oggi/ Fca a -0 - 7% - Banco Bpm a +4 - 9% - 21 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : Borsa Italiana news. Piazza Affari rimbalza, in attesa del giudizio dell'Ue sulla manovra Italiana. In luce Banco Bpm e Ubi Banca

BORSA ITALIANA OGGI/ Fca a +1 - 3% - Prysmian a -1 - 4% - 16 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI si muove in rialzo. Bene Brembo, Fca, Ferragamo e Ferrari. Male invece Prysmian e Ubi Banca

Generali Country Italia e Fca in partnership per la mobilità connessa : Generali Country Italia e Fiat Chrysler Automobiles si uniscono per lo sviluppo della mobilità connessa . Le due società hanno firmato una lettera di intenti , primo passo di una partnership ...

Fca : partnership con Generali Country Italia per mobilità connessa : MILANO - Il gruppo Fiat Chrysler Automobiles e Generali Country Italia hanno firmato una lettera di intenti, primo passo di una partnership commerciale e tecnologica, per lo sviluppo e...

Auto : immatricolazioni in calo del 7 - 4% a ottobre in Italia - flessione di Fca : Mercato dell'Auto in flessione a ottobre in Italia: la Motorizzazione ha immatricolato 146.655 Autovetture, con un calo del 7,42% rispetto a ottobre 2017, quando ne furono immatricolate 158.417. A ...

Borsa Italiana oggi/ Fca a -2 - 9% - Stm a +4 - 4% - 31 ottobre 2018 - - IlSussidiario.net : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi cerca di tornare sopra i 19.000 punti. Previsti diversi dati macroeconomici in agenda.

Fca - domani cda sulla trimestrale : la prima di Manley. Mercoledì incontro al Mise su settore auto in Italia : TORINO - I conti del terzo trimestre di Fca, primo periodo interamente sotto la guida del nuovo amministratore delegato Mike Manley, saranno domani sul tavolo del consiglio di amministrazione...

Fca - ecco i rischi per l'Italia con la vendita di Magneti Marelli a Calsonic. Parla Tiscar : ... in provincia di Milano, e il nuovo gruppo avrà un fatturato totale di 15,2 miliardi di euro, , sarà uno dei dieci maggiori fornitori indipendenti nella componentistica per automotive al mondo, . CHI ...