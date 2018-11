Fca | in Italia 5 miliardi di investimenti nel 2019-2021

In continuità con Sergio Marchionne. Fca crede ancora nell'Italia : 5 miliardi di investimenti e piena occupazione nel 2021 : "Non chiudiamo stabilimenti, non mandiamo a casa nessuno". Nel suo ultimo discorso ufficiale, pronunciato a Balocco in occasione della presentazione del piano industriale, Sergio Marchionne aveva le idee bene chiare sugli impegni che Fca era chiamata ad assumere nei confronti dell'Italia. Perché il manager che ha guidato la fusione tra Fiat e Chrysler, portando la casa automobilistica sul banco dei player mondiali dell'automotive, non ha ...

Fca : oltre 5 miliardi di investimenti in Italia nei prossimi tre anni : «Mirafiori rappresenta la prima installazione della piattaforma full Bev (batteria elettrica, ndr.) che sarà applicata sulla nuova Fiat 500 e che potrà essere utilizzata per altri modelli a livello globale». Mike Manley, amministratore delegato di Fca, ha aperto così l’incontro con le organizzazioni sindacali che hanno firmato il contratto colletti...

Il piano Fca per il marchio Fiat : auto low cost prodotte all’estero e polo del lusso in Italia : Questa mattina alle 11, a Mirafiori, il ceo Fca Mike Manley e Pietro Gorlier, responsabile dell’area Emea per il Gruppo, incontrano i sindacati. Si parlerà degli investimenti sugli impianti Italiani, di nuovi modelli e motorizzazioni, di volumi per saturare la capacità produttiva del Gruppo in Italia...

