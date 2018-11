Fca - Gorlier : con 500 elettrica si espande polo lusso a Torino : Torino, 29 nov., askanews, - "E' emozionale il lancio della 500 elettrica, un modello che sopravvive da piu' generazioni. Sì produce a Torino a Mirafiori e questo ha una valenza non da poco. Portera' ...

Fca - Manley al tavolo con i sindacati a Mirafiori. Con Gorlier presenta il piano per le fabbriche italiane : TORINO - L'amministratore delegato di Fca, Mike Manley, è presente al tavolo con i sindacati, a Mirafiori. Con lui c'è il responsabile delle attività europee del...

Fca - record di vendite Jeep in Europa. Bene Panda e 500. Gorlier : 'Prosegue strategia di privilegiare qualità vendite' : TORINO - Jeep registra 'la miglior crescita rispetto a tutti i competitor': a ottobre incrementa le vendite del 12,2% e nei dieci mesi del 60,8%. La crescita è del 62,7% in Spagna...

Fca - il rilancio di Fiat nei piani di Gorlier : Pierluigi Bonora Sarà Pietro Gorlier, nuovo capo di Fca Emea, a scoprire le carte, il prossimo 29 novembre, sul futuro del gruppo in Italia. In un incontro con i sindacati Fim, Uilm, Fismic, Ulg e ...

Fca - Pietro Gorlier è l’unico top manager dell’era Marchionne ancora capace di sorridere : di Carblogger La domanda da non fare a Pietro Gorlier, appena nominato capo delle operazioni Europa e Nord Africa (area Emea) di Fca, è come si sente a dover dirigere una divisione che tradizionalmente non fa soldi o più spesso li perde, dopo aver diretto due divisioni che nel gruppo fanno soldi a palate, Mopar e Magneti Marelli. Anche perché una domanda simile meriterebbe una non risposta, tipo che Mike Manley, numero uno di Fiat Chrysler dopo ...

Parte la Fca targata Manley A Gorlier la regia europea : Parigi Alla vigilia di un Salone di Parigi orfano di tante Case - tra queste, il gruppo Fca, Volkswagen, Ford, Opel e Nissan - l'ad del Lingotto, Mike Manley, alza il velo sul nuovo team di manager. ...

Fca - Ermanno Ferrari nuovo ceo di Magneti Marelli. Prende il posto di Gorlier nominato capo Emea : TORINO - Ermanno Ferrari è il nuovo ceo di Magneti Marelli. Lo rende noto Mike Manley, nuovo ad di Fca, in una lettera ai dipendenti del gruppo nel mondo. Di recente - spiega Manley - Ermanno...

Gruppo Fca - Manley definisce la squadra : Gorlier a capo dell'area Emea : Dopo diverse settimane di indiscrezioni, il Gruppo FCA ha ufficializzato la nomina di Pietro Gorlier quale nuovo responsabile dell'area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) in sostituzione del dimissionario Alfredo Altavilla. La nomina rientra in una più ampia riorganizzazione delle prime file del management voluta dall'amministratore delegato Mike Manley e svelata all'interno di una lettera inviata ai dipendenti. Gorlier non lascerà ...

Fca - Gorlier nuovo responsabile attività Europa. Attuale ad di Marelli e Mopar - sostituisce Altavilla : TORINO- Pietro Gorlier, torinese, è il nuovo responsabile delle attività di Fca in Europa, Medio Oriente e Africa , Emea, . Lo annuncia l'ad del gruppo Mike Manley in una...

Fca - Pietro Gorlier è il nuovo responsabile dell’area EMEA : Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, è ufficiale: tocca a Pietro Gorlier, finora al timone di Magneti Marelli, prendere il posto di Alfredo Altavilla (che aveva lasciato l’azienda dopo la nomina ad amministratore delegato di Mike Manley) come responsabile delle attività di FCA in Europa, Medio Oriente e Africa (area EMEA). Gorlier, 55enne torinese figlio tra l’altro di un dipendente Fiat, verrà sostituito in magneti Marelli da ...

Fca : nuove nomine - Gorlier COO della regione EMEA : ...è stato realizzato nella piena convinzione che abbiamo competenze e talento eccezionali che ci accompagneranno lungo il percorso per diventare una delle case automobilistiche più redditizie al mondo. ...

Pietro Gorlier nuovo responsabile delle attività di Fca in Europa : Pietro Gorlier, torinese, è il nuovo responsabile delle attività di Fca in Europa, Medio Oriente e Africa , Emea, . Lo annuncia l'ad del gruppo Mike Manley in una lettera ai dipendenti. Gorlier ...