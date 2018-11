FCA annuncia | A Mirafiori si farà la Fiat 500 elettrica Su strada entro il 2020”

huffingtonpost

(Di giovedì 29 novembre 2018) "La prima 500sarà sunel primo trimestre 2020", ad affermarlo è Pietro Gorlier, neo-responsabile delle attività di FCA in Europa, Medio Oriente e Africa (Emea). L'auto dovrebbe essere prodotta a Torino, nello stabilimento di. A ribadire la notizia, giunge Michael Manley, amministratore delegato diChrysler Automobiles, che ha detto: "rappresenterà la prima installazione della piattaforma full Bev (Battery electric vehicle) che sarà applicata sulla nuova500 e che potrà essere utilizzata per altri modelli a livello globale".La piattaforma prevista nello stabilimento torinese è la prima full electric del gruppo. Inoltre, il nuovo piano FCS in Italia prevede,il periodo 2019-2021, il lancio di 13 nuovi modelli o di restyling di modelli esistenti e nuove motorizzazioni, sfruttando ...