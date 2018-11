Fca | a Pomigliano il suv Alfa | a Mirafiori la 500 elettrica; investirà 5 miliardi in

Pomigliano d’Arco - gli operai licenziati Fca contestano Di Maio : “Dicci che non puoi fare niente per noi. Non prenderci in giro” : Il ministro del Lavoro Luigi di Maio, in visita a Pomigliano d’Arco, è stato contestato dai 5 operai Fca licenziati nel 2014 per aver protestato con un fantoccio con le sembianze dell’allora ad Marchionne impiccato. Il vicepremier ha incontrato il gruppo di lavoratori, radunati da Don Peppe Gambardella (“il prete operaio”), in un fuori programma colto in esclusiva dal giornalista si Ala News. Tra questi, Mimmo Mignano e i ...