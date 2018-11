romadailynews

: Fassina: atto di Militia Christi è grave, abbraccio solidale ad Alfonsi: Roma – “Un grande… - romadailynews : Fassina: atto di Militia Christi è grave, abbraccio solidale ad Alfonsi: Roma – “Un grande… - GalliFabio : Ue boccia la #manovra, Fassina (LeU): atto dovuto -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Roma – “Un grandea Sabrina, Presidente del I Municipio, oggetto di un attacco squadrista da parte di una banda di”.“Incappucciati come criminali hanno firruzione in Consiglio Municipale per tentare di intimidire chi si batte per il rispetto di principi sanciti da una legge dello Stato che, insieme a una drastica riduzione di aborti e di morti femminili per aborti clandestini, ha garantito l’auto-determinazione delle donne”.“Auspichiamo che si perseguano con la massima urgenza e severita’ i responsabili di tale gravissimo, tanto piu’ perche’ compiuto in una sede istituzionale”. Cosi’ in un comunicato Stefano, Consigliere di Sinistra per Roma.L'articolodiadproviene da ...