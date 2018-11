‘Facebook sapeva dell’interferenza russa nelle elezioni occidentali’ La guerra fredda

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 novembre 2018) L’audizione di Facebook dinanzi la Commissione digitale della Camera dei comuni del Parlamento britannico ha rivelato importanti novità. Al centro della controversia i dati utilizzati dai russi per influenzare lein Occidente 2016-2017. I documenti segreti di Facebook rimarranno per ora segreti. Ted Kramer, il fondatore della società di software Six4Three, è stato costretto a consegnarli durante una recente visita a Londra. Dopo aver inizialmente rifiutato, è stato scortato al Parlamento, dove gli è stato detto che avrebbe potuto affrontare la prigione se non fosse riuscito a produrre copia dei documenti. I file contengono e-mail confidenziali relative ai controlli sui dati personali messi in atto da Facebook e anche, secondo alcune fonti, tracce della corrispondenza tra il Ceo Mark Zuckerberg e altri top manager.Six4Three afferma che la sua app Pikinis è stata cancellata ...