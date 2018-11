F1 | Padre Georg e Schumacher ' Sente l amore delle persone intorno a lui'

F1 - Padre Georg racconta l’incontro con Michal Schumacher : “Sente l’amore delle persone intorno” : Padre Georg Gänswein, arcivescovo e prefetto della Casa Pontificia, è una delle poche persone che ha potuto fare visita a Michael Schumacher dopo il terribile incidente sugli sci del 29 dicembre 2013 a Meribel, al seguito del quale il sette volte campione del mondo di Formula Uno è entrato in coma. In un’intervista a Bunte, Padre Georg ha raccontato per la prima volta l’incontro con Schumacher avvenuto nell’estate del 2016. Un ricordo ...