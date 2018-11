F1 | il talento di Charles Leclerc Un predestinato che non si accontenterà di fare da

oasport

(Di giovedì 29 novembre 2018) il passaggio di consegne è avvenuto. Era nell’aria, probabilmente inevitabile, ma ora è tutto vero:è un pilota della Ferrari. Il giovane monegasco, che da poco ha spento le 21 candeline, è pronto per iniziare la sua avventura nella scuderia di Maranello. Dopo un anno di apprendistato in Alfa Romeo Sauber, nel quale ha fatto vedere (spesso) grandi cose, il nuovo arrivato sulla Rossa ha la consapevolezza che, da ora in avanti, non si scherzerà più.Un conto è correre, con tutto il rispetto dovuto, in Alfa Romeo Sauber, un altro è vestire i colori della scuderia del Cavallino Rampante. Quando si fa parte del team più famoso del mondo, gioco forza, le pressioni si alzano, e non di poco. Non abbiamo a disposizione, ovviamente, la sfera di cristallo, masembra avere il physique du rôle per affrontare nel migliore dei modi questa sua nuova condizione. Vedendo ...