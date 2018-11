F1 Ferrari | Vettel | «Ho fatto degli errori | ma so come correggerli»

Ferrari - è gia incubo per Vettel : fenomeno Leclerc - come lo umilia il francesino : L' avventura di Charles Leclerc in Ferrari parte con il miglior tempo nei test Pirelli di Abu Dhabi. Il 21enne, che ha guidato la SF71 H , la monoposto del 2018, , ha migliorato costantemente la sua ...

F1 - Leclerc "debutta" in Ferrari e batte Vettel : L'attesa è finita: è finalmente iniziata l'avventura in Ferrari di Charles Leclerc . Nei test Pirelli di Abu Dhabi, il monegasco ha fatto il suo esordio al volante della rossa da pilota titolare. Il ...

F1 Ferrari - Vettel : «Nuovi pneumatici funzionano bene» : ABU DHABI - ' L'obiettivo di questo test era prima di tutto quello di farsi una prima idea delle nuove gomme, con le impressioni dell'ultimo weekend di gara ancora fresche nella nostra mente e la ...

F1 : test Abu Dhabi - vola Ferrari Vettel : ANSA, - ROMA, 27 NOV - E' la Ferrari di Sebastian Vettel è la più veloce nella prima giornata di prove dedicata alla comparazione tra le gomme 2018 e gli pneumatici che la Pirelli porterà in pista ...

F1 : test Abu Dhabi - vola Ferrari Vettel : ANSA, - ROMA, 27 NOV - E' la Ferrari di Sebastian Vettel è la più veloce nella prima giornata di prove dedicata alla comparazione tra le gomme 2018 e gli pneumatici che la Pirelli porterà in pista ...

Formula 1 - Vettel meccanico Ferrari durante i test di Abu Dhabi : Sebastian Vettel fa anche il meccanico. Curiose le immagini circolate sul web nel corso della prima giornata di test Pirelli ad Abu Dhabi , e che mostrano il pilota tedesco della Ferrari mentre ...

F1 – Test Abu Dhabi : domani anche Leclerc in pista - Charles studia Vettel nel suo primo giorno in Ferrari [FOTO] : Charles Leclerc alla sua prima volta in rosso: ad Abu Dhabi inizia l’avventura del monegasco in Ferrari A due giorni dallo scoppiettante finale di stagione di domenica ad Abu Dhabi, i piloti della F1 sono tornati protagonisti in pista oggi, sul circuito di Yas Marina, per la prima giornata dei Test Pirelli. Giornata di esordi ad Abu Dhabi: Kimi Raikkonen è salito sulla sua nuova monoposto, con un look total white, per iniziare la ...

F1 - Rosberg punta il dito contro la Ferrari : “il comportamento del team ha penalizzato Vettel” : L’ex campione del mondo ha parlato della situazione in casa Ferrari, accusando il team di non aver sostenuto a dovere Vettel durante la stagione Nico Rosberg non ha dubbi, gli errori commessi da Vettel in questa stagione sono stati determinati dal comportamento della Ferrari. Photo4/LaPresse L’ex pilota tedesco ha analizzato dopo il Gp di Abu Dhabi lo svolgimento del Mondiale 2018, esprimendo il proprio punto di vista sul ...

F1 - Ferrari - Vettel analizza la stagione : 'Non ho problemi ad ammettere i miei errori' : Tracciando un bilancio della stagione, dove non è stato esente da errori, pesati come macigni nell'economia iridata, il tedesco della Ferrari ha detto: " Non ho problemi ad alzare la mano, ammettendo ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi. Vettel dopo la gara : 'Hamilton ha meritato - io ci riproverò'. Kimi : 'Grato alla Ferrari' : Avrei voluto chiudere meglio, ma questo fa parte del nostro sport a volte. Abbiamo il bel ricordo del titolo piloti vinto e dei 2 Mondiali Costruttori, questo rimarrà per sempre. Ho sempre avuto un ...

Abu Dhabi - trionfa Hamilton. Ferrari - Vettel è 2°. Podio Verstappen : Il Mondiale 2018 va in archivio nel segno di Lewis Hamilton. Tanto per cambiare. L'inglese campione del mondo ha vinto anche l'ultima gara della stagione, che non aveva più niente da dire per quanto riguarda i verdetti sportivi, solo confermare che Mercedes, Ferrari e Red Bull sono le vetture di ...

GP Abu Dhabi - pauroso incidente di Hulkenberg - vince Hamilton davanti alla Ferrari di Vettel : Il quattro volte campione del mondo tedesco non vince infatti più dal Gran Premio del Belgio che si è disputato sulla pista di Spa il 25 agosto. La seconda parte del Campionato molto deludente ha ...

GP Abu Dhabi - pauroso incidente di Hulkenberg - Hamilton in testa davanti alla Ferrari di Vettel : Il quattro volte campione del mondo tedesco non vince infatti più dal Gran Premio del Belgio che si è disputato sulla pista di Spa il 25 agosto. La seconda parte del Campionato molto deludente ha ...

F1 - Ecclestone fa chiarezza : “Vettel non si è sentito amato in Ferrari - per questo ha perso il Mondiale” : L’ex boss del circus ha parlato dell’attuale momento della Formula 1, soffermandosi anche su Vettel e sulla situazione in casa Ferrari Non poteva certamente mancare alla decima edizione del Gp di Abu Dhabi, una gara voluta a tutti costi per alimentari il businness negli Emirati. Bernie Ecclestone continua a vivere il mondo della Formula 1, mantenendo contatti e tenendosi aggiornato su ogni variazione relativa a quel circus che ...