Europa League | il giallo del gol di Cutrone La decisione definitiva della Uefa

Europa League - Apollon Limassol-Lazio finisce 2-0. I biancocelesti cadono in Grecia : L' Apollon Limassol batte 2-0 la Lazio nella gara valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League . A segno Faupala al 31' del primo tempo e Markovic al 37' della ripresa. I ...

Europa League : dilagano Chelsea ed Eintracht - cade il Siviglia : La quinta giornata di Europa League vede il Chelsea di Sarri dilagare 4-0 contro il Paok. Nel girone della Lazio il Marsiglia cede 4-0 a Francoforte, che blinda il primo posto. Grande equilibrio nei ...

LA CRONACA DEL MATCH

La Lazio ha perso 2-0 contro l’Apollon in Europa League - ma era già qualificata ai 16esimi di finale : La Lazio ha perso 2-0 contro la squadra cipriota Apollon nella partita di questa sera dei gironi di Europa League. La sconfitta non sarà comunque rilevante per la qualificazione della Lazio ai 16esimi di finale del torneo, che era già

Europa League : Gattuso - paura dopo pari : ANSA, - MILANO, 29 NOV - 'dopo il loro pareggio è subentrata un po' di paura, ma abbiamo interpretato bene la partita. Partite facili non ce ne sono, loro sanno palleggiare e fino a che stanno in ...

Risultati Europa League 5ª Giornata – Lazio sconfitta dall’Apollon - poker Francoforte e Chelsea : Siviglia ko : Lazio sconfitta in casa dell’Apollon, sucesso facile per il Francoforte che liquida il Marsiglia e si prende la testa del girone. Ok Chelsea, ko il Siviglia: i Risultati delle gare della 5ª Giornata di Europa League Dopo le prime 16 gare del pomeriggio-sera, la 5ª Giornata di Europa League prosegue con altre 8 gare interessanti a partire dalle 21. Dopo il successo del Milan sul Dudelange, scende in campo la Lazio, impegnata nella trasferta ...

Europa League - Che gol ha fatto l'Apollon? Rovesciata pazzesca di Faupala : Lazio in svantaggio! [VIDEO] : Lazio in svantaggio in casa dell'Apollon: per la formazione cipriota in gol David Faupala con una Rovesciata pazzesca Primo tempo complicato per la Lazio a Cipro. I biancocelesti vanno sotto di un gol ...

Europa League - Apollon-Lazio 2-0 : 22.51 Brutta prestazione della Lazio, sia pur rimaneggiata, a Nicosia.L'Apollon vince 2-0 con una prova semplicemente ordinata e 'relega' i biancocelesti al secondo posto del girone vinto matemeticamente dall'Eintracht (4-0 al Marsiglia) Un gol per tempo per i ciprioti. Al 31' spettacolare rovesciata dell'esordiente (dal 1') Faupala su cross di Joao Pedro All'82' contropiede di Maglica che smista verso Papoulis, pronto ad anticipare Proto e ...

Europa League - Apollon-Lazio LIVE : Papoulis - raddoppio dei padroni di casa! [VIDEO] : Apollon-Lazio LIVE – Penultimo impegno nel girone di Europa League per la Lazio, attesa dalla trasferta di Nicosia. Contro i ciprioti dell’Apollon, i biancocelesti si giocano la possibilità di passare in testa al gruppo attualmente comandato dall’Eintracht, che se la vedrà con il Marsiglia. Come anticipato in conferenza stampa, Inzaghi opererà un consistente turnover: in porta, spazio a Proto, davanti al quale si disporrà ...

