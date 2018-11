Eurolega : Kaunas-Milano 83-78 : ANSA, - MILANO, 29 NOV - Seconda sconfitta consecutiva in Eurolega per l'Ax Milano , 6-4, , fermata a Kaunas dallo Zalgiris , 78-83, al termine di una gara risolta solo nel finale: l'errore dall'arco ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : l’Olimpia Milano lotta a Kaunas - ma il finale premia lo Zalgiris : Seconda sconfitta consecutiva in Eurolega per l’Olimpia Milano, che cade a Kaunas contro lo Zalgiris per 83-78 al termine di una partita in cui l’Armani Exchange ha quasi sempre inseguito, con i lituani che hanno fatto loro il match in un finale concitato. Adesso Milano si trova 6-4 in classifica, comunque in una posizione ancora ottima, ma è necessario per l’Olimpia recuperare le energie oppure intervenire sul mercato visti i ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano perde 83-78 con Zalgiris Kaunas. Secondo ko di fila per l'AX : Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, la cronaca Milano comincia il match con autorità, toccando il +7 a inizio Secondo quarto , 18-25, grazie al solito James, a Cinciarini cuor di capitano e a un ...

LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Milano si riporta sotto - 60-58 dopo il terzo quarto

LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : sorpasso Zalgiris - 40-31 a metà gara

LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Milano avanti 18-23 dopo il primo quarto

LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : trasferta delicatissima in Lituania

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, sfida valida per la decima giornata dell'Eurolega 2018-2019 di basket. Partita importante per gli uomini di Simone Pianigiani, reduci dalla sconfitta contro il Barcellona e scivolati al quinto posto in classifica. Mike James e compagni se la vedranno con la formazione lituana, decima dopo tre sconfitte consecutive, per cercare di rilanciarsi immediatamente nella ...

LIVE Zalgiris Kaunas-Milano - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : a che ora inizia e come vederla in tv e streaming : Italia-Lituania non solo nelle Qualificazioni Mondiali 2019, ma anche in Eurolega. Infatti un’ora prima a Kaunas si gioca Zalgiris-Olimpia Milano, sfida valevole per la decima giornata della prima fase della massima competizione europea per club. Milano arriva con un record di 6-3 ed è reduce dalla sconfitta di Barcellona, che comunque non ha minato lo stato d’animo di una squadra che sta disputando un’Eurolega eccezionale e ...

Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano - Eurolega basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Ritorna in campo quest’oggi l’Olimpia Milano per la decima giornata della prima fase dell’Eurolega 2018-2019 di basket. La formazione di Simone Pianigiani è scivolata al quinto posto in classifica dopo la sconfitta contro Barcellona, ma si trova ancora in piena zona playoff. Mike James e compagni andranno a caccia di un successo sul difficile campo dello Zalgiris Kaunas. La squadra lituana, allenata da Sarunas Jasikevicius, si ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : l’Olimpia Milano sfida lo Zalgiris Kaunas nella sua tana - partita cruciale : L’Eurolega, come ormai dallo scorso anno, non si ferma neppure di fronte alle pause dedicate alle Nazionali, e va dunque avanti con il decimo turno della stagione regolare. Domani, in una giornata dai contorni quantomeno strani, l’Olimpia Milano andrà a far visita alla Zalgirio Arena, casa dello Zalgiris Kaunas, la squadra dei miracoli dello scorso anno, in cui ha raggiunto il terzo posto nella massima competizione per club ...

