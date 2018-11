Età materna e procreazione medicalmente assistita

fondazioneserono

(Di giovedì 29 novembre 2018) Negli ultimi decenni si è assistito a un costante aumento dell’età media delle donne che decidono di riprodursi; il posticipare la maternità è un fenomeno che interessa soprattutto i Paesi occidentali, in particolar modo l’Europa, e inizia a manifestarsi anche in quelli che sono definiti Paesi in via di sviluppo. Nell'UE, le donne che hanno dato alla luce il loro primo figlio nel 2014 hanno un’età media di 28,8 anni, mentre in Italia l’età media è di 30,7 anni. La tendenza europea in particolar modo è caratterizzata da un calo dei tassi di natalità e fertilità, cui fa riscontro, appunto, l'aumento dell'età media delle donne al primo parto 1,2.Una coppia su sei in tutto il mondo sperimenta qualche forma di problematica legata all’infertilità almeno una volta durante la vita riproduttiva. L'attuale prevalenza di infertilità della durata di almeno 12 mesi è stimata intorno al 9% in ...