ilfattoquotidiano

: Erc, gli italiani secondi per le borse di ricerca. Ma 2 su 3 lavorano all’estero - JohnHard3 : Erc, gli italiani secondi per le borse di ricerca. Ma 2 su 3 lavorano all’estero - laura_ferro79 : Erc, gli italiani secondi per le borse di ricerca. Ma 2 su 3 lavorano all’estero - Cascavel47 : Erc, gli italiani secondi per le borse di ricerca. Ma 2 su 3 lavorano all’estero -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Anche quest’anno itoristaccano i colleghi degli altri Paesi europei e nella classifica delledel Consiglio Europeo per la(Erc) arrivano al secondo posto, superati solo dai tedeschi. Il problema, però, è che solo 13 dei 35 connazionali premiati fanel nostro Paese, quindi tanti finanziamenti finiranno all’estero. Un elemento che è una costante e che nel 2016 – anno in cui quasi la metà dei vincitori(17 su 30) facevaall’estero – si era trasformato in polemica politica. L’allora ministro dell’Istruzione Stefania Giannini aveva infatti esultato su Facebook: “Un’altra ottima notizia per laitaliana. Siamo al terzo posto in Europa insieme alla Francia, primi per numero ditrici donne”. La risposta di una delletrici vincitrici, Roberta D’Alessandro, era ...