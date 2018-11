Eni torna a JOB&Orienta 2018 con un messaggio per i giovani | Il futuro è qui

Eni torna a Job&Orienta : Roma, 29 nov. (AdnKronos) - Eni torna per il quarto anno consecutivo a Job&Orienta. Da sempre l’azienda considera la manifestazione un’opportunità unica di dialogo con i giovani. Orientarsi per orientare il futuro: questo il messaggio di Eni di quest’anno, spunto per riflettere con i giovani sul fut

La Traviata torna sul palcoscEnico del Maggio : ... alle ore 10, 11, 12 e 14 che è possibile prenotare sul sito https://visite_guidate_9_dicembre.eventbrite.it fino al 7 dicembre, ai luoghi dove nascono gli spettacoli: dal palcoscenico alla sartoria, ...

Pace fiscale - come cambia il decreto : torna anche il bonus bebè per i neo-gEnitori : cambia il decreto fiscale, con novità riguardanti non solo la Pace fiscale e la rottamazione ter delle cartelle, ma anche l'imposta sulle sigarette elettroniche e il bonus bebè, che viene confermato per i neo-genitori anche per il 2019. Ecco quali sono le principali novità introdotte dagli emendamenti nella discussione al Senato.Continua a leggere

Roma. Il 2 dicembre torna la domEnica ecologica : Prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile

Costanza Caracciolo e Vieri neo gEnitori : una settimana dopo il parto Stella torna in clinica [GALLERY] : Costanza Caracciolo e Bobo Vieri sono tornati nella clinica dov’è nata Stella appena una settimana fa: controlli di routine per la primogenita della coppia Costanza Caracciolo e Bobo Vieri si sono recati ad una settimana dal parto dell’ex velina nella clinica dove una settimana fa è nata Stella. La primogenita della coppia ha dovuto fare i controlli di routine, ad appena sette giorni dalla sua nascita. Le foto della coppia, che ...

Castelnuovo - domEnica 2 dicembre torna il 'Superzampone' per la trentesima edizione : IL CONVEGNO E LA MOSTRA PER LA trentesima edizione Tra le novità proposte in occasione della trentesima edizione, il convegno che approfondirà gli scenari dell'economia locale dal titolo "Futuro ...

Daniele Gatti torna all'Opera con un Rigoletto inaspettato e avvEniristico : Sarà un Rigoletto nuovo, 'politico' e inquieto ad aprire la nuova stagione dell'Opera di Roma, il prossimo 2 dicembre, sette le repliche in cartellone fino al 18 dicembre,. Con Daniele Gatti che torna ...

GEniale e controverso - Currentzis torna alla Scala prima di Salisburgo e Lucerna : È l'anno di Currentzis: il direttore greco che sarà protagonista dei prossimi Festival di Salisburgo e Lucerna e ha recentemente incluso Mahler nel repertorio della sua orchestra musicAeterna ...

DomEnica Live : Jane Alexander è sparita - Gianmarco rivela 'Non è tornata a casa' : La puntata odierna di Domenica Live si sta rivelando una puntata molto scoppiettante. Tra i momenti più intriganti e più accesi vi è stato sicuramente il dibattito con i vari ospiti inerenti la questione Jane Alexander. L'attrice è piombata al centro del gossip per aver dato luogo ad una relazione con l'ex velino Elia Fongaro, all'interno della casa del Grande Fratello VIP, nonostante fosse felicemente fidanzata al di fuori con il suo compagno ...

Spoiler Un posto al Sole : Mariella ha paura di parlare con Guido - DEnis potrebbe tornare : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amata soap partenopea "Un posto al Sole". In queste ultime puntate, la telenovela si è soffermata soprattutto sulla drammatica vicenda di Vera Viscardi che, inevitabilmente, ha finito per coinvolgere diversi personaggi. Allo stesso tempo, dalla scorsa settimana sono emerse anche altre dinamiche: il rientro a Napoli di Mariella (Antonella Prisco) e il ritorno in terrazza di Giulia Poggi che ...

Meteo - tornano freddo e maltempo : domEnica di allerta su molte regioni del Centro-Sud : Che tempo farà in Italia oggi, domenica 25 novembre? Il maltempo torna e spaventa soprattutto le regioni del Centro-Sud, dove la Protezione civile ha dichiarato allerta arancione per le violenti piogge. Le situazioni più a rischio in Molise, Emilia Romagna, Campania, Basilicata, Calabria e Puglia.Continua a leggere

Allerta Meteo - lo scirocco scatena la “Tempesta del Weekend” : ultima domEnica di Novembre con maltempo estremo - allarme grandine e tornado [MAPPE] : 1/16 ...

Un posto al sole anticipazioni : torna DEniS - ci sarà una svolta? : Tempo di partenze a Un posto al sole: dopo aver risolto il problema contrattuale del preavviso grazie al buon Raffaele (Patrizio Rispo), il giovane Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) sarà finalmente in grado di seguire la sua strada e di trasferirsi per lavoro nelle Langhe (chissà tra l’altro che questa decisione non generi delle conseguenze…). Ma c’è un altro personaggio che si accinge a partire, anzi a ripartire: la graditissima ...