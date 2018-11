Energia | ministro Economia tedesco Altmaier | questione Nord Stream 2 non legata a crisi

Speciale Energia : Croazia - ministro Economia Horvat - nei prossimi mesi 'decisione finale' su acquisto azioni di Ina : Zagabria, 23 nov 14:00 - , Agenzia Nova, - Il governo croato prenderà nei prossimi mesi una "decisione finale" sull'eventualità di riacquistare azioni della compagnia petrolifera... , Zac,

Speciale Energia : Angola - ministro Esteri Augusto a "Nova" - puntiamo sull'Italia per diversificare nostra economia : Roma, 30 ott 14:30 - , Agenzia Nova, - L'Angola punta a ridurre la sua dipendenza dalle entrate petrolifere attraverso la diversificazione della sua economia, e per riuscirci conta... , Mam,

Energia : presidente azerbaigiana Socar ricevuto da ministro Economia georgiano - firmato memorandum di cooperazione : Baku, 24 ott 15:42 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia georgiano, Giorgi Kobulia, ha ricevuto il presidente della compagnia petrolifera statale dell'Azerbaigian Socar, Rovnag Abdullayev. Lo riferisce una nota dell'azienda azerbaigiana, secondo ...

Energia : ministro Economia Montenegro Sekulic - in cinque anni investiti 350 milioni di euro : Podgorica, 15 ott 10:56 - , Agenzia Nova, - In Montenegro sono stati investiti 350 milioni di euro per il sistema energetico nel corso degli ultimi cinque anni. Lo ha comunicato il...

Ministro Energia russo Novak alla World Energy Week di Milano : Roma, 9 ott., askanews, - Accolto dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, e dal presidente del Wec Italia Marco Margheri, è arrivato oggi pomeriggio a Milano il Ministro dell'energia russo Alexander ...

Energia : ministro Petrolio iraniano - nessun paese al mondo in grado di sostituire da solo nostra produzione : Teheran, 09 ott 09:30 - , Agenzia Nova, - nessun paese al mondo, nemmeno l'Arabia Saudita, è in grado di sostituire da solo la produzione petrolifera dell'Iran. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio iraniano, Bijan Zangeneh, in una dichiarazione all'...