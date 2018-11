EMUI 9 0 e Android 9 Pie in arrivo a breve su Honor View 10

Rilascio EMUI 9 con Android Pie su Huawei P20 : distribuzione globale : A livello globale è stato rilasciato l'aggiornamento EMUI 9.0 basato su Android Pie per Huawei P20: lo ha dichiarato tramite Twitter la divisione generale del produttore cinese, affermando che alcuni Paesi potrebbero riceverlo prima di altri, ma che, in linea di massima, la distribuzione mondiale è stata avviata. L'azienda consiglia a chi fosse interessato di provare a verificare la disponibilità dell'aggiornamento a bordo del proprio Huawei P20 ...

Device Huawei e Honor alla svolta : in Cina il rilascio EMUI 9.0 stabile con Android Pie : Come da anticipazioni di questa mattina in relazione alla diffusione dell'aggiornamento stabile alla EMUI 9.0 basata su Android Pie per i dispositivi Huawei e Honor, tutto sta procedendo secondi i piani, dato l'inizio di diffusione del pacchetto finale, ispirato più precisamente alla versione EMUI 9.0.0.125 (un dato così preciso, anche in assenza dei primi screenshot, che di certo arriveranno nel giro delle prossime ore, non può che dare credito ...

Primissima scadenza per modelli Huawei e Honor su EMUI 9.0 e Android Pie : tre precisazioni : Il mese di novembre ci regalerà importanti novità per tantissimi smartphone Huawei e Honor, almeno per quanto riguarda quelli compatibili con l'aggiornamento EMUI 9.0 e Android Pie. I prodotti che hanno visto avviato il programma beta, infatti, sembrano essere ad un passo dal rollout definitivo del doppio upgrade, con cui andremo incontro ad una mezza rivoluzione del nostro modo di utilizzarli, almeno stando alle informazioni che posso ...

Irrompe la beta EMUI 9 e Android Pie su Huawei Nova 3 : ottimo segnale per altri modelli? : Un nuovo passo in avanti per la beta EMUI 9, naturalmente corredata all'aggiornamento Android 9 Pie, è stato appena compiuto. Il Huawei Nova 3 ha appena cominciato ad ottenere il software sperimentale in queste ore, tutto come stabilito dai recenti piani dell'azienda. Il rilascio dunque prosegue secondo una tabella di marcia già resa nota e lascia di certo ben sperare sia per il prosieguo della fase sperimentale dell'aggiornamento software, sia ...

Huawei Mate 10 si aggiorna ad Android 9 Pie con EMUI 9.0 : Sappiamo che Huawei Mate 10 non è venduto in via ufficiale in Italia, però la notizia è importante perché vuol dire che Huawei ha dato il via al rilascio degli aggiornamenti ad Android 9 Pie per i suoi smartphone.

Honor 10 riceve EMUI 9 con Android 9 Pie in beta limitata in Italia : Anche Honor 10 inizia a ricevere l'aggiornamento a EMUI 9 basata su Android 9 Pie, sotto forma di beta limitata ad appena 200 partecipanti.

È partito il rollout della EMUI 9 con Android 9 Pie per Honor View 10 : L'aggiornamento è contrassegnato dalla build 9.0.0.108 e le prime informazioni lo danno in arrivo sui View 10 europei