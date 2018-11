Ecco Paradise Falls | l' Arcadia americana fra guerra | pace e indiani

ilgiornale

(Di giovedì 29 novembre 2018) Per nostra fortuna i libri di Don Robertson vanno dalle trecento pagine in su. Così, leggendoli, abbiamo meno tempo per pensare a quanto saremo dispiaciuti, dopo averli terminati. Ma quel momento, il momento di voltare l'ultima pagina, ogni volta arriva troppo presto. Perché? Il motivo è semplice. Anzi, usiamo la parola giusta: "ordinario". È la parola usata da uno che se ne intende. "Gli editori vogliono personaggi ordinari solo in situazioni straordinarie (come nei libri di King, Ludlum, Follett, Sheldon e altri) o persone straordinarie in situazioni ordinarie (Murdoch, Irving, Thomas, Naipaul, Morris ecc.), ma come la mettiamo con le persone ordinarie in situazioni ordinarie?".Così scrive, nel gennaio del '87, Stephen King nella doppia veste di lettore e di editore della sua Philtrum Press, presentando la prima edizione di The Ideal, Genuine Man di Robertson, uscito in italiano da ...