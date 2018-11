Ecco la nuova Porsche 911 | maniglie nascoste | più schermi e più potenza

Serie B Red Bull B Best : Ecco i primi candidati della nuova stagione. VOTA : partita anche quest'anno l'iniziativa 'Red Bull B Best' per VOTAre i migliori gesti della Serie B. Le categorie da quest'anno sono diventate 5: energia, carisma, cuore, genio e la nuova extratime. ...

Nuova vita per i rifiuti grazie all'economia circolare - Ecco l'esempio virtuoso dell'impianto Aciam di Aielli : Un esempio di economia circolare realizzato, che include il connubio tra gestione virtuosa dei materiali, dalla prima differenziazione, quella che si fa in casa, fino alla tecnologia più avanzata, ...

Nuova Imu 2019 - addio Tasi : Ecco le novità in arrivo : Nel nuovo anno potremo forse dire addio al complicato ingranaggio delle imposte sulla casa, che dal 2014 hanno subito un accavallamento che ha gettato in confusione milioni di italiani: si avrà con tutta probabilità una Nuova Imu 2019. Ne avrà fatta di strada da quando si chiamava Ici, per poi essere reintrodotta come Imu e poi essere ri-abolita per le prime case, restando invece per le seconde case. Assieme alla sua reintroduzione, c’è stato un ...

Maturità 2019 - Ecco la nuova seconda prova. Sarà più facile? Che cosa cambia : Versione «contestualizzata» e tre domande al classico. Allo scientifico due problemi e quattro domande (su otto), ma la prova potrebbe essere mista con fisica. All’orale alternanza scuola-lavoro al posto della tesina. Griglie nazionali di valutazione per uniformare i voti degli scritti

Coppa Davis : Nuova Formula - Ecco come funziona : A prescindere da quello che è stato il risultato sportivo , solo per la cronaca, l'ultima 'Insalatiera' la porta a casa la Croazia che ha battuto la Francia 3-1, , ieri a Lilla, in Francia, si è consumato l'ultimo atto della Coppa Davis: la fine di un mito dello sport. ...

Ecco com’è la nuova Range Rover Evoque : Range Rover EvoqueRange Rover EvoqueRange Rover EvoqueRange Rover EvoqueRange Rover EvoqueRange Rover EvoqueRange Rover EvoqueRange Rover EvoqueRange Rover EvoqueRange Rover EvoqueRange Rover EvoqueRange Rover EvoqueE alla fine Eccola qui la nuova Range Rover Evoque. Dopo una campagna fatta di anticipazioni, la nuova auto di lusso del marchio inglese Land Rover si è svelata al mondo nel corso di un evento di lancio a Londra. L’auto è ...

Meteo - nuova ondata di maltempo : piogge nel weekend - Ecco dove : Ancora maltempo in Italia: da domani inizierà una nuova fase che si protrarrà nel fine settimana, secondo quanto afferma il team del sito ilMeteo.it , che avvisa che dalle prime ore di domani, per via ...

La nuova vita di Wanna Marchi e figlia Stefania Nobile : sparite dalla tv - Ecco cosa fanno oggi : “D’accordo?!?”. Impossibile aver dimenticato l’urlo di battaglia di Wanna Marchi. È un po’ che non si vede in tv la regina delle televendite che, insieme e sua figlia, Stefania Nobile, negli anni scorsi è balzata agli onori della cronaca italiana perché accusata di truffa e poi condannata a due anni e sei mesi di reclusione. Che fine hanno fatto le due ex ‘teleimbonitrici’? Hanno partecipato all’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show e ...

Da Londra a Nuova Delhi - tour autunnale del ProsEcco Doc : Roma, 21 nov., askanews, - Quella iniziata la scorsa settimana, presso l'Ambasciata Italiana a Canberra alla presenza del presidente del Consorzio del Prosecco Doc Stefano Zanette e del direttore Luca ...

Ecco chi è Vincenzo Millico - la nuova stella del Torino pronto a diventare grande : Vincenzo Millico è il nuovo talento del calcio italiano, un calciatore già grande protagonista e pronto per il ‘salto’. Si tratta di un attaccante che può ricoprire tanti ruoli reparto avanzato, da esterno a sinistra in un tridente, da prima punta ed anche da seconda punta, un calciatore completo. Millico ha recentemente rinnovato con il club granata fino al 2023 e si candida a diventare un punto fermo del Torino per le ...

Chi è la nuova fidanzata di Pieraccioni? Una ‘sosia’ di Laura Torrisi per l’attore - Ecco la bellissima Teresa Magni [GALLERY] : Teresa Magni è la nuova fidanzata di Leonardo Pieraccioni: la neo coppia avvistata insieme per le vie di Firenze Dopo Laura Torrisi, Leonardo Pieraccioni sembra aver finalmente voltato pagina. La sua nuova fidanzata è Teresa Magni. La 37enne, mamma di una splendida bambina, è apparsa accanto all’attore e regista italiano per le vie di Firenze. La coppia è stata paparazzata dai fotografi del settimanale ‘Diva e Donna’. I ...

Scuola - dirigenti scolastici e sospensione docenti : Ecco la nuova sentenza della Corte d’Appello di Bologna : Il dirigente scolastico non può sospendere il docente: lo ha ribadito una sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna, in merito ad una sospensione inflitta ingiustamente da un preside ad una docente. La sanzione di sospensione di 10 giorni, pertanto, non è applicabile. Ne ha parlato il quotidiano economico ‘Italia Oggi’ sul numero odierno di martedì 20 novembre, sottolineando come il Ministero dell’Istruzione sia ...

PlayStation 5 : Ecco chi è già al lavoro sulla nuova generazione : Anche se ancora manca un annuncio ufficiale con annessa data di lancio, per il momento i lavori su PlayStation 5 sono già iniziati e la nuova generazione si sta preparando, riporta PSU.Non sappiamo ancora quali giochi saranno disponibili al lancio di PS5, ma quanto meno sappiamo un po' di studi e publisher che ci stanno lavorando, così possiamo almeno farci un'idea.Vediamo di seguito gli studi che stanno attualmente lavorando a titoli per ...

Spesso l'opposizione dice che il governo del cambiamento giallo-verde non cambia nulla e la parola "cambiamento" viene utilizzata in modo ironico sui social e sui media. In realtà le cose non stanno così e basta guardare quanto fatto finora per rendersene conto. Il programma si sta perseguendo con tenacia e determinazione.