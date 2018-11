È possibile voler bene a un robot?

wired

(Di giovedì 29 novembre 2018)“Numerosi studi hanno dimostrato che gli umani sono disposti a provare emozioni nei confronti di tutto ciò che si muove”, racconta sul New Yorker Patricia Marx, scrittrice e docente a Princeton. “Di conseguenza, non mi dovrei sorprendere di essere accorsa a liberare il mio Roomba (ilaspirapolvere, ndr) quando si è incastrato sotto il divano. E di essermi sentita in colpa quando, dopo aver tirato su un filo, le sue ruote si sono incastrate”.Quello descritto dall’autrice non è certo un caso unico: uno studio condotto in Germania ha dimostrato come il cervello di 40 soggetti che hanno partecipato a un test (condotto con la risonanza magnetica) reagiva negativamente quando veniva mostrato loro un video in cui un essere umano maltrattava Pleo, ungiocattolo a forma di dinosauro. Sempre lo stesso Pleo si è trovato al centro di un esperimento condotto dalla ...