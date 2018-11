E' il Cosmic Day | il giorno dei raggi cosmici

Gli scienziati del GSSI e del LNGS - per la prima volta all'International Cosmic Day : L'Aquila - I Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN e il GSSI - Gran Sasso Science Institute partecipano, per la prima volta, all’International Cosmic Day (ICD), giunto alla settima edizione. L’International Cosmic Day, il 29 novembre, vedrà scienziati di tutto il mondo coinvolti in progetti di divulgazione scientifica in grado di far vivere agli studenti un giorno da ricercatori. A L’Aquila l’iniziativa si svolgerà presso ...