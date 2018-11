E’ già in cielo la cometa di Natale | ecco come vederla a occhio nudo

Soleto - una strana polvere gialla piove dal cielo e macchia tutto : Procura al lavoro : È stata definita come una sorta di pioggerellina acida, che macchia tutto, dai pavimenti dei balconi fino alla carrozzeria delle auto. È veramente un mistero quanto sta accadendo da alcuni giorni a Soleto, piccolo paesino del leccese. Soprattutto all'inizio di questa settimana, a causa della nebbia e della forte umidità, una polverina gialla si è posata dappertutto, e non si riesce a toglierla. In seguito alla segnalazione dei cittadini, ...

Sirene - urla e una pioggia di razzi su Israele : sistema militare intercetta in cielo i missili lanciati da Hamas : Nel primo pomeriggio le Sirene di allarme antimissile hanno risuonato diverse volte nel Sud di Israele. Una pioggia di razzi, almeno 80, è stata sparata da Gaza in un’offensiva durata oltre 20 minuti. Come si vede nel video, il sistema difensivo Iron Dome li ha intercettati in cielo. Uno, tuttavia, ha colpito un autobus senza, come sembra al momento, causare morti. Come risposta, i velivoli dell’aviazione israeliana hanno iniziato a ...

Il cielo d'inverno sopra Milano si colora di giallo e turchese. La mostra di Rocco Manzi all'asta per Lilt : ... ha operato a Milano a partire dalla seconda metà degli anni '80, esponendo poi anche a Bologna, Venezia e Modena e, successivamente, viaggiando e dipingendo in tutto il mondo. Dopo i suoi soggiorni ...

Nuvole e sole si litigano il cielo - mentre la pioggia sta a guardare : La Spezia - Nuvoloso o coperto, con sporadici sprazzi di cielo sereno, anche ampi, e senza precipitazioni. Il cielo di oggi, sabato 10 novembre, non regalerà grandi soddisfazioni, ma non dovrebbe ...

Arezzo tocca il cielo con un dito - ecco il planetario della città. Sestini : 'Struttura fissa con la tecnologia più avanzata d'Europa' : 'E' un traguardo importantissimo per noi e per la città - dice entusiasta Sestini - perché permetterà agli aretini, agli studenti e anche ai turisti di accedere alla scienza in modo facile e ...

Milano - tra un temporale e l'altro il fenomeno del cielo giallo : Subito dopo le piogge più forti, e prima del buio: gli scatti sui social. Gli esperti: "E' la sabbia sahariana"

TV - Rai3 : “Kilimangiaro” dalla difesa dei gorilla alla scoperta dei colori del cielo : Il viaggio come emozione e avventura, conoscenza e meraviglia. Sono gli ingredienti di questa stagione di Kilimangiaro, che torna domenica 28 ottobre alle 15.30 su Rai3 per divulgare e divertire. Ospiti speciali di Camila Raznovich saranno il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo per parlare dell’Italia e degli anni della ricostruzione e Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, per far conoscere il progetto per la conservazione e la difesa dei ...