È arrivata la ricerca Bing su SwiftKey Keyboard 

tuttoandroid

: La Lazio è arrivata a Cipro per il match contro l’Apollon, alla ricerca di una vittoria per puntare al primo posto… - MarcoTarantino1 : La Lazio è arrivata a Cipro per il match contro l’Apollon, alla ricerca di una vittoria per puntare al primo posto… - __twistedlogic : Niente, poi in biblioteca è arrivata una classe delle medie per una ricerca e addio concentrazione - SimonaBellone : #sonda #Marte Ci sarà ancora un marziano in ricerca della scarpa presa da #CarloVerdone ? ???? -

(Di giovedì 29 novembre 2018)Keyboard si aggiorna ufficialmente implementando la. La nuova funzionalità, già intravista nella versione beta circa un mese fa, è ora disponibile per tutti anche in Italia: a portata di mano una scorciatoia per effettuare unasenza lasciare l'app sulla quale si sta utilizzandoKeyboard.L'articolo Èlasuproviene da TuttoAndroid.