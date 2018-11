MotoGp : Ducati - Pirro operato alla spalla : ANSA, - ROMA, 29 NOV - Michele Pirro è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla destra. Una operazione programmata da tempo e necessaria a migliorare la condizioni fisica dopo il grave ...

MotoGP - Ducati. Michele Pirro - intervento alla spalla riuscito : 'Tutto ok' : Buone notizie in casa Ducati. Operazione alla spalla destra riuscita per Michele Pirro . Il collaudatore del team di Borgo Panigale è stato sottoposto a un intervento, programmato da tempo, al ...

MotoGp - operazione riuscita per Michele Pirro : il pilota della Ducati saluta tutti dal letto d’ospedale [FOTO] : Il collaudatore della Ducati si è sottoposto ad intervento chirurgico alla spalla, sui social poi ha tranquillizzato tutti sull’esito dell’operazione operazione riuscita, problema risolto e spalla tornata come nuova. Michele Pirro si è sottoposto nella serata di ieri all’intervento resosi necessario dopo la terribile caduta del Mugello, quando il collaudatore della Ducati si rese protagonista di un incidente davvero ...

MotoGp - non solo Dovizioso e Petrucci sulla Ducati per i test di Jerez : ecco chi sostituirà Michele Pirro : La Ducati ha deciso di affiancare Alvaro Bautista ai due piloti titolari, inserendo lo spagnolo nella entry list dei test di Jerez Ci sarà anche Alvaro Bautista nei prossimi test di MotoGp a Jerez, nel corso dei quali affiancherà Dovizioso e Petrucci in sella alla Ducati. Nonostante sbarcherà in Superbike il prossimo anno sempre con il team di Borgo Panigale, lo spagnolo è stato inserito nella entry list della sessione di questa settimana ...

MotoGp – Non solo Marquez : anche Pirro costretto ad operarsi - il collaudatore Ducati salta i test di Jerez : Michele Pirro costretto ad operarsi la prossima settimana: il collaudatore Ducati salterà i test di Jerez de la Frontera La stagione 2018 di MotoGp è terminata domenica col Gp di Valencia, vinto da Andrea Dovizioso. I campioni della categoria regina sono tornati in pista due giorni dopo l’ultimo round dell’anno, per dare ufficialmente il via alla stagione 2019, con i test di Valencia, disputati sul circuito Ricardo Tormo. I ...

MotoGp – Michele Pirro saluta Lorenzo : il post del collaudatore Ducati tra ‘corna’ e raccomandazioni : Michele Pirro saluta Jorge Lorenzo dopo due difficili ma splendidi anni di collaborazione in Ducati E’ terminata ieri l’avventura di Jorge Lorenzo con la Ducati: dopo due stagioni complicate il pilota maiorchino è pronto ad iniziare la sua nuova vita con la Honda, dove condividerà il box col campione del mondo Marc Marquez. E’ tempo dunque di saluti nei box del team di Borgo Panigale: dopo le battute di Lorenzo, che ha ...

MotoGp - prime indiscrezioni sulla nuova Ducati : Pirro e Dall’Igna fanno sognare i tifosi ‘in rosso’ : Un prototipo della nuova Ducati è già sceso in pista con Pirro in occasione di un test svolto a Valencia qualche settimana fa, martedì si tratterà invece del primo vero passo verso il 2019 La nuova Ducati cresce bene, il percorso intrapreso dai tecnici di Borgo Panigale in vista del 2019 è quello giusto. I primi segnali offerti qualche settimana dal prototipo portato in pista da Pirro sono stati positivi, filtra cauto ottimismo dal box in ...

MotoGp - la Ducati schiera il tridente in Spagna : Pirro correrà il Gp d’Aragon insieme a Dovizioso e Lorenzo : Il team di Borgo Panigale parteciperà all’ultimo appuntamento della stagione di MotoGp con tre piloti, provando a chiudere in bellezza il Mondiale Saranno tre i piloti Ducati che prenderanno parte al Gp di Aragon, ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp 2018. insieme ad Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo ci sarà infatti anche Michele Pirro, alla sua terza gara in questa stagione dopo quelle affrontate a Misano e a Sepang. Alessandro ...

MotoGp - Sepang : Lorenzo out - Pirro in sella alla Ducati : Sepang - Jorge Lorenzo non correrà il Gp della Malesia. Il pilota della Ducati aveva provato a scendere in pista nelle prime due sessioni di prove a Sepang, rendendosi conto che il recupero dall'...

MotoGP - GP Malesia. Lorenzo non corre - al suo posto Pirro. Ducati : 'Diagnosi sbagliata in Thailandia' : Poco prima delle Libere 3, la MotoGP annuncia la notizia che in molti temevano dopo le sessioni del venerdì: Jorge Lorenzo si ritira dal GP di Sepang. Per la seconda volta nel trittico asiatico lo ...