Droga | traffico di cocaina e hashish | quattro arresti nell' Ennese

Traffico internazionale di Droga : riflessi anche in Valle Caudina : I carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno smantellato un'associazione finalizzata al Traffico di stupefacenti ...

Il fratello del presidente dell’Honduras è stato arrestato a Miami per traffico di Droga : Venerdì 23 novembre Juan Antonio Hernández – il fratello minore del presidente dell’Honduras Juan Orlando Hernández – è stato arrestato a Miami, in Florida, per traffico di cocaina. Lunedì sono state confermate le accuse contro Hernández, 40 anni, descritto dalla polizia come

Regionali Sardegna - Salvini : “Voglio liste pulite”. Ma siede accanto al candidato a processo per traffico di Droga : “No comment” : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Cagliari insieme ai candidati alle Regionali del centrodestra e del Partito sardo d’Azione, ha annunciato di volere “liste pulite“. Un giornalista di Cagliaripad, tuttavia, gli ha fatto notare di sedere accanto al consigliere regionale del Psd’Az, Giovanni Satta, arrestato nel 2016 per un presunto legame con organizzazioni criminali dedite al traffico di droga e ora a ...

41 arresti nel Salento per traffico di Droga - : I carabinieri a Lecce hanno condotto lunedì un operazione ch e ha visto l'arresto di 41 persone sospettate di aver organizzato due grossi canali di rifornimento e spaccio nel Salento. Secondo le forze ...

Associazione finalizzata al traffico di Droga ed estorsione - 41 persone in manette all'alba : L'operazione, denominata Short Message, è stata eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Su richiesta della Procura della Repubblica di Lecce.

Lecce - traffico di Droga : 41 ordinanze di custodia cautelare : Roma, 26 nov., askanews, - Una vasta operazione antidroga è in corso questa mattina in Puglia, nelle province di Lecce, Brindisi e Bari. I militari della compagnia carabinieri di Tricase, Le,, ...

Droga : Brescia - sgominato traffico internazionale di cocaina - 32 arresti (2) : (AdnKronos) - Le operazioni dirette dalla procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Brescia - impegnati una novantina di militari - hanno coinvolto anche le polizie di Belgio, Germania, Grecia e Albania. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, le varie partite di cocaina viaggiavano su u

Droga : Brescia - sgominato traffico internazionale di cocaina - 32 arresti : Milano, 22 nov. (AdnKronos) - Operazione antiDroga della Guardia di finanza di Brescia in collaborazione con lo Scico di Roma. Sono 32 i provvedimenti di custodia cautelare in carcere emessi nei confronti dei componenti di tre organizzazioni criminali transnazionali, di matrice albanese, dedite al t

Venezia : Carabinieri sgominano banda dedita al traffico internazionale di Droga (3) : (AdnKronos) - Contestualmente è stata data esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per equivalente ai fini della confisca per beni mobili e immobili per un valore complessivo di circa un milione di euro. Tra questi una privata abitazione di proprietà di due coniugi romeni abitanti in Santa M

Venezia : Carabinieri sgominano banda dedita al traffico internazionale di Droga (2) : (AdnKronos) - L’indagine in particolare nasce a seguito di alcuni sequestri di marijuana effettuati, anche nei pressi delle scuole e a favore di minori, eseguiti dalla Polizia locale di Mira e dei Carabinieri di quella Tenenza. Gli approfondimenti investigativi delegati dall’Autorità giudiziaria lag

Venezia : Carabinieri sgominano banda dedita al traffico internazionale di Droga : Venezia, 20 nov. (AdnKronos) - Dall’alba di oggi nelle province di Venezia, Padova, Treviso e Vicenza, nonché in Spagna e in Austria, a conclusione dell’indagine convenzionalmente denominata “INDOOR”, i Carabinieri del Nucleo Investigativo, con il supporto dei Comandi Provinciali territorialmente co

In Narcos : Messico la storia del rapporto tra traffico di Droga e potere politico - parla lo showrunner Eric Newmann : La nuova stagione della saga dei narcotrafficanti in arrivo il 16 novembre, Narcos: Messico, racconta l'ascesa del primo cartello messicano di cocaina nei primi anni '80, con un balzo indietro nel tempo rispetto alla fine della terza e un cambio di ambientazione per una serie che, se l'esperimento funzionasse, potrebbe a questo punto diventare antologica. Con due protagonisti nuovi di zecca, Diego Luna e Michael Pen~a, Narcos: Messico ha uno ...

Maxi operazione di Poliza e Gdf - in manette undici persone. Stroncato un traffico di Droga tra Sardegna e Campania : Sono 11 le persone arrestate dalla Polizia e dalla Guardia di finanza nell'ambito di una Maxi operazione antidroga che ha portato a smantellare un traffico tra la Campania e la Sardegna. Otto gli ...