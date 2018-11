Doppio Whisky è il nuovo singolo di Guè Pequeño feat Mahmood della web-serie Sinatra

optimaitalia

: Il nuovo singolo di @THEREALGUE @Mahmood_Music - ilpensieroso96 : Il nuovo singolo di @THEREALGUE @Mahmood_Music - OptiMagazine : #DoppioWhisky è il nuovo singolo di @therealgue feat. #Mahmood della web-serie #Sinatra (audio e testo) - HiphopStarzTour : 'Doppio Whisky' il nuovo singolo di @THEREALGUE feat. @Mahmood_Music -

(Di giovedì 29 novembre 2018)Ildi Guè. Il brano è tratto dalla web-appena rilasciata dal rapper milanese ed è disponibile dal 29 novembre in tutte le piattaforme di streaming. Ladi cui è protagonista Guèè disponibile su Tim Vision a partire dal 21 novembre e sta già riscuotendo il successo sperato.La location scelta è quella di Napoli, con una storia che s'incentra sul rapimento di Guè regalandoci anche qualche scorcio davvero speciale del capoluogo partenopeo che mai ci saremmo aspettati.Nella Napoli Sotterranea dic'è quindi spazio per storie criminali ma anche per annose questioni di denaro nelle quali si cela anche il rapimento del rapper che va finire dritto al centrostoria. Laè ispirata all'ultimo album di Guè, che ha rilasciato nel mese di settembre. Il contributo è composto da tre ...