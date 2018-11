Donato Carrisi ai suoi lettori | ' raccontate il vostro ultimo messaggio'

Blastingnews

(Di giovedì 29 novembre 2018) Il 3 dicembre 2018 uscirà il nuovo libro di, Il gioco del Suggeritore, sia in libreria che in ebook. L’autore, sceneggiatore e regista italiano, nato nel 1973 a Martina Franca e attualmente residente a Roma, cerca di avere un feedback dai. Ha cominciato a pubblicare dei video su corriere.it/cultura e continuerà fino al 30 novembre 2018, per stabilire un vero e proprio dialogo.Parla di un'Apocalisse digitale immaginaria, in cui i social network, i messaggi virtuali e lo stesso internet scompaiono. Ci resta solo il mondo reale, che, fino a pochi decenni fa, era l’unico ad essere vissuto.ha già messo alla prova, nei giorni precedenti, i. Ha proposto dei video in rete in cui chiede di immaginare un mondo senza internet. Qual è l’post che scrivereste? Quale foto scegliereste di pubblicare come ultima? E perché? Ve lo immaginate un ...