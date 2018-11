Donald Sutherland in The Undoing con Nicole Kidman e Hugh Grant

The Undoing : nel cast anche Donald Sutherland : The Undoing cast & news – Reclutato Donald Sutherland per la prossima serie della HBO. Con protagonisti Hugh Grant e Nicole Kidman, lo show ha già attirato l’attenzione del pubblico internazionale. Il cast di The Undoing riserverà un ruolo particolare a Sutherland, che vedremo nei panni del padre della protagonista. Il cast di The Undoing punta in alto Chiaro l’intento della HBO per la sua nuova miniserie da sei episodi. La ...