Don Giovanni dell' Orchestra di Piazza Vittorio divertirebbe anche Mozart

huffingtonpost

: RT @Dominiquepucini: W.A. #Mozart - Don Giovanni, K 527; Act 2, Commendatore Scene ('Amadeus'... - Dominiquepucini : RT @Dominiquepucini: W.A. #Mozart - Don Giovanni, K 527; Act 2, Commendatore Scene ('Amadeus'... - MouseTr1 : Check out this album #10: Mozart : Operas Vol.1 [Così fan tutte, Don Giovanni, Le nozze di Figaro]… - MontalvoNews : Oggi pomeriggio alle ore 17.30 nel Foyer del Teatrodante Carlo Monni la presentazione, a cura di Giovanni Bacci, de… -

(Di giovedì 29 novembre 2018) C'è un abisso tra intrattenere e divertire, lo sanno bene quellidiche, nella loro ultima scorribanda tra le intricate partiture di, hanno tirato fuori un'ora e mezzo di fuochi d'artificio che poco intrattengono e molto divertono. L'hanno fatto intorno alla storia di Don, un masterwork di importanza tale per l'opera e la storiaa musica successiva che, o le si trova un verso per riproporla, o si prendono uova sul palco.E invece, per la dieci giorni romanaa loro versioneiana (ospitati dall'Accademia Filarmonica Romana, che quest'anno propone uno dei repertori più interessantia stagione musicale capitolina e non solo) si sono presi solo applausi. Evitando il rischio più insidioso: gli storcimenti di naso dei puristi e dei filologi che trattano la musica classica come un museoe cere, ...