Domani al via il G20 in Argentina | Buenos Aires è già nel caos

Veronafiere : al via Domani Job&Orienta - apre il ministro Bussetti (3) : (AdnKronos) - Cuore del pomeriggio sarà il tema dell’alternanza scuola lavoro, strumento fondamentale di orientamento per i ragazzi e di sviluppo delle loro competenze trasversali, sempre più richieste oggi nel mondo del lavoro: alle ore 14.30 (Auditorium Verdi) “Dalla scuola al lavoro: orientarsi c

Veronafiere : al via Domani Job&Orienta - apre il ministro Bussetti (2) : (AdnKronos) - L’evento, a ingresso libero, vede come titolo per questa edizione “Dalla cittadinanza al lavoro. Promuovere i diritti, formare competenze, garantire opportunità”: a sottolineare l’urgenza di una scuola che sempre più sappia educare alla cittadinanza e insieme orienti e formi al lavoro,

Veronafiere : al via Domani Job&Orienta - apre il ministro Bussetti : Verona, 28 nov. (AdnKronos) - Tre giorni di rassegna espositiva e un calendario fitto di eventi per valorizzare le esperienze di eccellenza della scuola italiana, promuovere i percorsi che facilitano l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, saldare buone alleanze tra scuola e impresa, raccontare

Dl sicurezza - Salvini 'E una rivoluzione. Lo approviamo tra oggi e Domani' : ROMA - Tra proteste delle associazioni e ovazioni dell'asse gialloverde, il decreto sicurezza firmato Matteo Salvini potrebbe tagliare il traguardo 'se non oggi, domani'. Così i vicepremier leghista a ...

Ricerca - 'Cuore Domani' : al via bandi per prime 5 borse di studio : Roma, 22 nov., askanews, - Oltre 100 mila euro di fondi, per finanziare la Ricerca scientifica, raccolti con la campagna di sms solidale 45587. E al via, entro gennaio, la pubblicazione dei bandi per ...

Domani al via il Festival della Ruralità : Il Festival sarà animato da workshop, premiazioni, laboratori didattici, dibattiti, degustazioni e spettacoli. Il Festival della Ruralità 2018 rappresenta un contenitore, completamente rinnovato, di ...

Alfonsi-Vincenzoni : Domani al via ripiantumazione alberi a Prati : Roma – “domani in via Ruffini, in occasione della Giornata Nazionale degli alberi, daremo il via alle prime ripiantumazioni di alberi caduti o abbattuti sul nostro Municipio, grazie alla collaborazione delle Associazioni, dei Comitati del territorio, di singoli cittadini”. Cosi’ la Presidente del Municipio I RomaCentro Sabrina Alfonsi e l’Assessora all’Ambiente Anna Vincenzoni. “Nel corso ...

Via Mecenate da Domani chiusa al traffico per lavori : BRINDISI - Sarà chiusa al traffico da domani via Mecenate, a Brindisi, per permettere il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi. Per questo motivo il Comune di Brindisi ha ordinato il ...

Domani al via a Torino GiovedìScienza : la prima conferenza dedicata ai vaccini : Prende il via a Torino il 15 novembre la 33a stagione di GiovedìScienza, l’attesissimo appuntamento dedicato alla scienza raccontata dal vivo dai suoi protagonisti e che da più di trent’anni coinvolge migliaia di persone per riflettere insieme sulle più attuali tematiche scientifiche. Siamo al traguardo di un terzo di secolo. È passato abbastanza tempo perché uno sguardo retrospettivo permetta di cogliere il procedere e l’intrecciarsi delle ...

Al via Domani la Giornata Mondiale del Cordone Ombelicale - a 30 anni dal primo trapianto con cellule staminali cordonali : 150 banche in tutto il mondo, 600 mila donazioni disponibili, 35 mila trapianti effettuati utilizzando le cellule staminali cordonali, questi i numeri che ben evidenziano la necessità di rendere noto quanto il sangue cordonale e le cellule in esso contenute stiano contribuendo a cambiare progressivamente il mondo della medicina. Informare sulla natura delle terapie con le cellule staminali e sull’importanza della conservazione del sangue ...

Maltempo in Liguria - Toti : “Domani via lavori strada Portofino-Santa Margherita” : “Domani mattina partiranno i lavori sulla strada tra Portofino e Santa Margherita, crollata dopo la mareggiata. Siamo al lavoro per la Liguria e per i liguri, non ci fermiamo”. Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera via fb. “La nostra Protezione civile e i Vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta dalla scorsa notte, ed e’ gia’ stato aperto il percorso pedonale per i residenti a San ...

Boca-River rinviata a Domani : Il Comnebol, attraverso il proprio account di Twitter, ha comunicato che Boca Juniors e River Plate recupereranno domani pomeriggio, con inizio alle 16 argentine , le 20 italiane, , la finale d'andata ...

Rinviata a Domani Boca-River per diluvio : ANSA, - ROMA, 10 NOV - Il 'Superclasico' valido per la finale d'andata della Coppa Libertadores, fra Boca Juniors-River Plate, in programma alle 21 italiane, è stato rinviato per una bufera di vento e ...

Finale Fed Cup – Al via Domani la grande sfida : Strycova e Kenin aprono le danze : Sarà la sfida tra Strycova e Kenin ad aprire le danze della Finale di Fed Cup tra Repubblica Ceca e USA Saranno Barbora Strycova e Sofia Kenin ad aprire domani alle 14 la Finale della Fed Cup 2018 tra Repubblica Ceca e Stati Uniti in programma nel week-end sul veloce indoor della “O2 Arena” di Praga. A seguire Katerina Siniakova affronta Alison Riske. I due capitani hanno dunque scelto di non schierare in singolare le loro ...