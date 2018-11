Dl Sicurezza | Salvini deride così l' Anpi | Nostalgici bandiere rosse

Matteo Salvini - Decreto Sicurezza diventa legge : abolita la protezione umanitaria : Ieri è stato approvato anche dalla Camera dei Deputati il Decreto Sicurezza fortemente voluto dal vicepremier Matteo Salvini. Dopo il voto del Senato, il Decreto è stato approvato con 336 voti a favore anche dalla Camera. Per Matteo Salvini si è trattato di un vero e proprio trionfo che ha voluto condividere con tutti gli Italiani parlando ai microfoni di Barbara D'Urso di Pomeriggio 5. Decreto Sicurezza: i dettagli punto per punto della nuova ...

Decreto Sicurezza - Anpi : 'Incubo apartheid giuridico' - Salvini : 'Che paura' : Matteo Salvini tiene molto al suo Decreto sicurezza. E' pronto a difenderlo a spada tratta e ad accompagnarlo passo per passo con la convinzione che lo caratterizza nelle sue manovre politiche. Sa bene che buona parte del suo consenso nasce dalla capacità di essersi fatto consegnare un mandato da una larga parte dell'elettorato affinché si trovi un sistema per placare il radicato di senso di insicurezza che molti italiani, secondo i sondaggi, ...

Dl Sicurezza - Salvini festeggia con parlamentari leghisiti : “Più diritti a rifugiati veri - aiuteremo centri piccoli” : “Se il governo sta pensando a un taglio più ampio del deficit, anche oltre lo 0,2%, nella trattativa con Bruxelles? No, no”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, rispondendo ai giornalisti davanti Montecitorio, nel corso di una festa fuori dalla Camera dei deputati, organizzata dopo l’approvazione definitiva del decreto Sicurezza. Su quota 100 Salvini non intende fare passi indietro: “Non verrà tolto ...

Dl Sicurezza - Salvini : garanzie per tutti : 9.25 Il ministro dell'Interno e vice premier Salvini, invita a prendere visione del Dl sicurezza prima di commentarlo. "Lei è uno dei pochi giornalisti che commenta dopo aver letto,a differenza di tutti gli altri che ne parlano scrivendo cazzate", ha detto su Radio Radio. Il Dl garantisce "più diritti ai rifugiati veri(...)e sicurezza agli italiani, dà più potere e soldi ai sindaci e alle forze dell'ordine", afferma Salvini. Inoltre,elimina ...

Il decreto Sicurezza ora è legge - Salvini esulta : Roma, 28 nov., askanews, - Via libera definitivo dell'Aula di Montecitorio al decreto sicurezza, su cui il governo aveva già posto e incassato ieri il voto di fiducia. Il provvedimento, divenuto legge,...

Il Dl Sicurezza è legge : la Camera approva il provvedimento voluto da Salvini con 396 sì : La Camera ha approvato in via definitiva il decreto Sicurezza. Dopo la fiducia incassata ieri, il provvedimento voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini è stato approvato con 396 sì e 99 no ed diventato a tutti gli effetti legge. Hanno votato a favore, oltre a M5s e Lega, anche FdI e Forza Italia.Continua a leggere

Sicurezza - ok aula Camera con 396 sì : dl Salvini è legge : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Il decreto Sicurezza è legge. Salvini : 'Giornata memorabile' - : Dopo aver incassato il voto di fiducia ieri , il provvedimento passa a Montecitorio in via definitiva con 396 sì e 99 no. Ola e lungo applauso dei leghisti. Protesta del Pd: i deputati indossano ...

Sicurezza - ok alla fiducia. Salvini : città più in ordine. Gelo M5S ma votano tutti : Chi invece ha subito voluto incassare la vittoria politica è stato il ministro dell'Interno Matteo Salvini che in una conferenza stampa, oltre a toccare i temi della più ampia attualità politica, ha ...

Dl Sicurezza - Salvini : bene proteste sinistra - è solo l'inizio : Roma, 28 nov., askanews, - 'Troppi si sono arricchiti per troppo tempo con business dei clandestini. Con il #DecretoSalvini per i 'finti buoni' dell'accoglienza la pacchia è finita. A sinistra si ...

Sicurezza - ok alla fiducia. Salvini : città più in ordine. Gelo M5S ma votano tutti : Chi invece ha subito voluto incassare la vittoria politica è stato il ministro dell'Interno Matteo Salvini che in una conferenza stampa, oltre a toccare i temi della più ampia attualità politica, ha ...

Il decreto Sicurezza incassa la doppia fiducia. E Salvini giura che "non è uno spot" : Il decreto sicurezza incassa anche la fiducia della Camera, dopo il via libera del Senato. Con 336 voti a favore e 249 contrari, il decreto è a un passo dall'essere convertito in legge, voto finale che però slitta a domani e potrebbe arrivare anche nella giornata di giovedì. Tutto dipende dall'ostruzionismo delle opposizioni, in particolare del Pd, che ha deciso di intervenire a raffica sui 146 ...

Dl Sicurezza - passa la fiducia. E Salvini fa le prove di esultanza : “Sobrietà ragazzi… o saliamo sul balcone?” : Alla Camera dei deputati è il governo ha ottenuto la fiducia chiesta sul decreto Sicurezza, provvedimento rivendicato da Matteo Salvini. L’Aula della Camera ha confermato la fiducia con 336 voti a favore e 249 contrari. L’Assemblea è poi passata all’esame dei circa 140 ordini del giorno al testo, in gran parte presentati da Pd e Leu. Prima del voto, Salvini si è intrattenuto con alcuni esponenti della Lega come Nicola ...

Dl Sicurezza : 336 sì - via libera della Camera. Salvini : più ordine in città Cosa contiene : I voti a favore sono 336, i voti contrari 249, e nessun astenuto. Ora l’Aula della Camera passa all’esame degli ordini del giorno