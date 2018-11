Dissesto del territorio | manutenzione infrastrutturale | ' la piattaforma Cia in tutti i

Alessandria potrà pagare i debiti del Dissesto senza le "sanzioni" per sforamento del Patto di stabilità : Alessandria - 'Finalmente tutti i comuni, compreso Alessandria, faranno un altro passo in avanti per uscire definitivamente da situazioni che li vedono legati al palo da troppi anni. La legge sul ...

Roma. Conferenza delle Regioni su ambiente e Dissesto idrogeologico con Ministro : Per le Regioni che ora devono affrontare anche le spese della ricostruzione, è stato chiesto un serio impegno del Governo e in particolare del ministero dell'ambiente per la realizzazione di progetti ...

Maltempo e Dissesto - Toma al ministro Costa : "Più fondi per la gestione ordinaria delle strade" : La richiesta esposta dal governatore del Molise durante la riunione della Conferenza delle Regioni CAMPOBASSO. Maltempo, per prevenire i fenomeni di dissesto servono fondi per la manutenzione ...

La Corte Conti boccia ricorso sul Dissesto del Comune di Catania : La città etnea ha un buso di 1 mld e 600 milioni di eruo. Mancano i soldi per pagare gli stipendi e per i servizi come la raccolta dei rifiuti e il trasporto pubblico -

La Corte dei Conti ha respinto il ricorso sul Dissesto finanziario del comune di Catania : Le sezioni riunite della Corte dei Conti hanno respinto il ricorso sul dissesto finanziario del comune di Catania. Il dissesto era stato deliberato lo scorso luglio dalla sezione di Palermo della Corte dei Conti, per via di «un debito finanziariamente

Gli italiani vogliono o no interventi più decisi contro il Dissesto del territorio? : Per 3 italiani su 4 le responsabilità di quanto è accaduto negli ultimi giorni vanno ricercate nella scarsa cura nella gestione del territorio e nei mancati controlli delle Pubbliche Amministrazioni: è il dato che emerge dall’indagine condotta dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. Il 61% identifica nell’eccessiva cementificazione e nell’abusivismo fuori controllo le ragioni dei ...

Dissesto idrogeologico - Crozza a Che fuori tempo che fa : “L’atto più concreto del governo? Un selfie di Salvini…” : La Copertina di Maurizio Crozza a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 non poteva non essere dedicata al Dissesto idrogeologico: “Di Maio ha detto che la priorità del Governo è il Dissesto idrogeologico. Ma allora il condono degli abusi di Ischia che cos’è? Lo so che non porta voti, ma bisogna scegliere.” L’artista genovese ha poi aggiunto: “L’atto più concreto del Governo dopo il disastro nelle Dolomiti è stato un selfie di Salvini ...

Conte sui luoghi del disastro : 1 mld contro Dissesto - a Breve Cdm per stato emergenza : Il premier tutela le vite umane prima di vincoli ambientali - Il Premier Giuseppe Conte è giunto in Sicilia per visitare i luoghi flagellati dal maltempo. Prima ha sorvolato le zone colpite per ...

Maltempo - Conte 'Un miliardo contro il Dissesto'. Salvini 'Colpa dell ambientalismo da salotto'. Pd 'Ha fatto condono - taccia' : ... ma dobbiamo innanzitutto sostenere chi ha perso tutto in poche ore dopo anni di lavoro e sacrifici', scrive su Facebook il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, dei Cinquestelle. E aggiunge: '...

Maltempo - Ferro - FdI - : "Necessaria una politica di prevenzione del Dissesto" : CATANZARO. "Il Governo dia finalmente avvio ad una seria politica di prevenzione del dissesto idrogeologico. Oggi il nostro Paese è accomunato, dal nord, al centro, al sud, dal verificarsi di gravi eventi calamitosi. In Calabria nelle ultime settimane si ...

RUDERI NUOVO Prg A Brolo è tempo di pensarci anche in vista delle prossime elezioni Oltre il Dissesto : Palazzetti dello sport e della cultura, Piancoteche ed anche la sala multimediale andrebbe ridisegnata e ripensata per 'altro'. Il PRG dovrebbe affrontare la viabilità, e dando per scontata la ...