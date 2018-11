Diritto alla Riparabilità degli oggetti Appello ai naviganti

Unimc e Diritto allo studio : via alla settimana dell'inclusione - inaugurata l'aula per disabili : Per questo il 3 dicembre, in concomitanza con la Giornata mondiale della disabilità, inizierà Unimc for inclusion , una settimana di formazione, convegni, laboratori e spettacoli dedicata proprio all'...

Verona divisa sul Diritto alla vita : Oggi in città da una parte il Convegno di Forza Nuova sulla famiglia e un corteo no 194, dall'altra le associazioni della sinistra e le attiviste di 'Non una di meno' che denunciano l'assalto a ...

Distrofia muscolare - la raccolta fondi “In viaggio con Luca” : fino al 2 dicembre la campagna per un aiuto al Diritto alla cura : Il diritto alla cura delle persone con Distrofia muscolare, in particolare quelle con Distrofia di Duchenne e di Becker, è al centro della nuova campagna nazionale di raccolta fondi dell’associazione Parent Project onlus. L’iniziativa di sensibilizzazione dell’organizzazione di pazienti e genitori con figli distrofici si chiama In viaggio con Luca e “consentirà – spiega al Fatto.it il presidente di Parent Project Luca Genovese – di ...

Telefonate tra Paesi Ue - tetto a 19 cent. Ecco il nuovo Codice : arriva il Diritto alla banda larga : Taglio dei costi per Telefonate e sms tra diversi Paesi europei, regole per favorire la nascita del 5G e di una rete banda ultralarga 'gigabit' diffusa, case, aziende, scuole...,, vincoli più ...

Personale ATA - Diritto alla pausa caffé : la normativa la prevede? : La pausa caffé è una consuetudine dei lavoratori in generale, per cui potrebbe esserlo anche per il Personale ATA della scuola. Ma è un diritto? Cosa dice la normativa? L’arti 51 del CCNL 2007 stabilisce che l’orario di lavoro del Personale ATA è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative. Quante pause sono previste durante questo orario di lavoro? Vediamo nel dettaglio. Personale ATA e orario di lavoro Il comma 3 dell’art. 51 ...

Diritto d'autore - Antitrust : 'Dalla Siae abuso di posizione dominante' : "Siamo felicissimi per la decisione appena espressa dall'Antitrust che, di fatto, ristabilisce giustizia nel mondo del Diritto d'autore. Così come affermato dall'Autorità, Siae dovrà porre ...

Ospedale. Violazione del Diritto alla salute : mobilitazione legale di Rete Umana : ... ed il grande sforzo dei medici e paramedici di sopperire alle gravi mancanze strutturali del sistema sanitario, il Movimento Noi ritiene di dovere riscattare dalla cattiva politica la salute Umana e ...

Pensioni - tutte le opzioni per chi non ha Diritto alla quota 100 : A quanti anni può lasciare il lavoro chi non rientra tra i beneficiari della così detta quota 100? Ecco le possibili...

Vaccino contro lo pneumococco nei bambini : difendere il Diritto alla migliore tutela della salute e all’equità : Il Board del Calendario per la Vita esprime forte preoccupazione per la possibilità che nelle gare per le forniture dei vaccini attualmente in corso in diverse Regioni possa prevalere un approccio più improntato alla ricerca del risparmio rispetto alla massima possibile tutela dei bambini nei confronti di patologie gravi e talora mortali. Premesso che tutti i vaccini oggi disponibili sul mercato nazionale sono di provata sicurezza ed efficacia, ...

Anche al Personale Ata riconosciuto il Diritto alla ricostruzione della carriera : Un’altra buona notizia per il Personale Ata giunge da Bari, dove la sezione lavoro del Tribunale locale ha accolto un ricorso per la ricostruzione della carriera. La notizia viene diffusa dal sindacato Unams con una nota giunta alla nostra redazione a cura del Prof. Bartolo Danzi. Accoglimento del ricorso Continua la battaglia dei lavoratori docenti ed ATA nella annosa vertenza circa la discriminazione subita da suddetto Personale nel ...

La senatrice Taverna dice che la mamma ha Diritto alla casa popolare : Roma, 9 ott., askanews, - 'Credo che mia mamma stia agendo bene, e ovviamente come tutti i cittadini mia mamma ha agito per via legale, chiede sia chiarita la situazione, perché crede di avere diritto ...

Tari : chi ha Diritto alla riduzione o all’esenzione dal pagamento : Esistono casi in cui il cittadino che deve pagare la Tari ha diritto a esenzioni o riduzioni di questo tributo. Ci sono norme statali specifiche e direttive, anche se ogni Comune, adottando il proprio regolamento, decide il da farsi su scadenze e i casi in cui ridurre il pagamento o esentare il cittadino da questa tassa. Occorre quindi sempre fare riferimento ai regolamenti del proprio Comune (anche se non è raro imbattersi in decisioni di ...

Daniela Senepa - la rabbia dopo la clip virale : "Vige Diritto di immagine - vado alla Polizia Postale" : Daniela Senepa non ci sta. L'inviata Rai che nella giornata di mercoledì si è resa protagonista di un simpatico inconveniente durante un collegamento in diretta è intervenuta sul suo profilo Facebook per mettere le cose in chiaro.Facciamo un passo indietro: la giornalista, corrispondente di lunga data della TgR Abruzzo, è diventata suo malgrado popolare per un servizio in onda negli scorsi giorni su RaiNews in cui, colpita alla mano dallo ...

Tari : chi ha Diritto alla riduzione o all’esenzione dal pagamento : Esistono casi in cui il cittadino che deve pagare la Tari ha diritto a esenzioni o riduzioni di questo tributo. Ci sono norme statali specifiche e direttive, anche se ogni Comune, adottando il proprio regolamento, decide il da farsi su scadenze e i casi in cui ridurre il pagamento o esentare il cittadino da questa tassa. Occorre quindi sempre fare riferimento ai regolamenti del proprio Comune (anche se non è raro imbattersi in decisioni di ...