Diritti a testa alta | celebrazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Family Day al Pirellone con il ministro Fontana - la sinistra protesta : "No a iniziative per la riduzione dei Diritti " : Sabato il convegno con amministratori da tutta Italia. Si parla del tavolo operativo che affronta i temi cari al Popolo della Famiglia di Gandolfini e Adinolfi

Massa - Pillon presenta il “suo” ddl in una sala deserta. Poi viene contestato : “Difendiamo i Diritti dal tuo Medioevo” : Il senatore leghista Simone Pillon è stato contestato a Massa durante un incontro, organizzato da “Generazione famiglia” e “Famiglia, scuola, educazione”, sul disegno di legge che porta il suo nome come primo firmatario. Un gruppo di circa 70 cittadini ha accolto l’esponente del Carroccio con striscioni e interventi di critica al ddl 735, riempiendo di fatto “una sala altrimenti deserta”, come fanno ...

Caso Lodi - la senatrice Malpezzi (Pd) a Salvini : “La sua sindaca nega i Diritti”. Lui scuote la testa e reagisce così : Simona Malpezzi, senatrice del Pd, ha criticato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, reo di aver difeso la sindaca di Lodi, la leghista Sara Casanova, che ha escluso dalla mensa scolastica buona parte dei bambini stranieri della città. Il vicepresidente del Consiglio, presente in Senato per il Question time, ha appoggiato la testa sul banco del governo, in segno di disappunto, per diversi secondi. L'articolo Caso Lodi, la senatrice ...