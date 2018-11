Diretta Test Motogp Jerez 2018 streaming video e tv | Marquez strappa subito il primo

MotoGP - i test di Jerez per la stagione 2019 in Diretta LIVE : LIVE 09:55 29 nov Questi i risultati della prima giornata di test, in attesa che i piloti entrino in pista per la seconda giornata Ducati domina il primo giorno di test

LIVE MotoGP - Test Jerez 2018 in Diretta : 29 novembre - ultime prove cruciali verso il 2019 : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo, ed ultimo, giorno dei Test di Jerez de la Frontera, riservati alla MotoGP. Sulla pista spagnola i protagonisti della classe regina saranno impegnati nelle otto ore conclusive di questa due-giorni e, soprattutto, della stagione 2018. La prima giornata (clicca qui per la cronaca) ha messo in mostra una ottima Ducati, con Danilo Petrucci ed Andrea Dovizioso davanti a tutti, ma Honda e Yamaha non sono ...

MotoGP - i test di Jerez per la stagione 2019 in Diretta LIVE : LIVE 10:04 28 nov Non solo MotoGP. Anche la Formula 1 è in pista ad Abu Dhabi per i test test, Leclerc scatenato sulla Ferrari: Day-2 LIVE 10:03 28 nov Nessun pilota in pista nella prima mezz'ora di ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2018 in Diretta : 28 novembre. Valentino Rossi e Yamaha : è già 2019 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima delle due giornate di Test di Jerez per la classe MotoGP. Il circuito andaluso di Jerez de la Frontera è sede delle ultime sessioni di Test ufficiali dell’anno, visto che il pRossimo appuntamento è fissato in Malesia a partire dal 6 febbraio 2019. Dopo le prime due giornate di prova disputate una settimana fa a Valencia, i team vanno a caccia di nuovi riscontri su una pista più completa ...

Formula 1 2019 - test Abu Dhabi : seconda giornata in Diretta live : live 07:00 28 nov riporta in pista la McLaren: 4 giri finora e nessun tempo 06:58 28 nov Per la Racing Point Force India anche oggi gira Lance Stroll , terzo e vera sorpresa del Day-1 06:54 28 ...

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2018 in Diretta : 28 novembre - scende in pista Leclerc con la Ferrari : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima giornata dei Test di Formula Uno ad Abu Dhabi. Sul tracciato di Yas Marina si preannuncia una giornata ricca di spunti interessanti in queste prove che le monoposto faranno con gli pneumatici 2019 della Pirelli. Anzitutto ci sarà l’esordio di Charles Leclerc sulla Ferrari. Il monegasco farà la sua prima apparizione da alfiere ufficiale del Cavallino Rampante e ...

