Di Maio:"Sarà Poste a stampare tessere"

: Spread sale a 322 punti, procedura infrazione Europa è prossima, Abi informa che i tassi sui mutui stanno già aumen… - AndreaMarcucci : Spread sale a 322 punti, procedura infrazione Europa è prossima, Abi informa che i tassi sui mutui stanno già aumen… - pietroraffa : Formigli:'Chi lavora in nero potrebbe prendere lo stesso il reddito di cittadinanza..'. Di Maio:'Ci sarà un Tutor… - pietroraffa : Formigli:'Nessuno studio dice che se esce un lavoratore più anziano ne entra uno giovane. Quanti lavoratori entrera… -

"Ci tengo a dire che da due settimane ho dato ordine al mio staff di lavorare conper avviare tutto il progetto sul reddito di cittadinanza,che include anche la stampa delle". Così il vicepremier Dida Bruxelles."Aggiungo che non c'è nessun giallo sulle carte di credito per la spesa". Proprio sull'affidamento ail Codacons annuncia un ricorso all'Anac per fare chiarezza sull'iter seguito dall'esecutivo. "In caso di irregolaritàinevitabile un ricorso al Tar", spiega il presidente Codacons,Rienzi.(Di giovedì 29 novembre 2018)