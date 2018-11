Di Maio sul reddito minimo e tessere | «Poste si occuperà anche della stampa»

Manovra - Di Maio sul reddito minimo : «Poste si occuperà anche della stampa» : Il vicepremier M5S ha annunciato il via alle «Carte di cittadinanza» per il sussidio. Ma la legge che lo istituisce ancora non è approvata

Di Maio sul suo blog pubblica il contratto con l’azienda del padre : Di Maio: “su di me solo menzogne” e ripubblica anche le sue dichiarazioni patrimoniali e di reddito Il vicepremier M5s posta le carte che dimostrano come abbia lavorato regolarmente nella Ardima, la ditta ora al centro della questione dei dipendenti in nero. E ripubblica anche le sue dichiarazioni patrimoniali e di reddito: “Potrete vedere come la mia quota di partecipazione – scrive – sia sempre stata regolarmente ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Non c’è nessun giallo sulle tessere”. Poi la spiegazione su chi le stamperà : “Non c’è nessun giallo sulle tessere elettroniche. Ho già dato ordine al mio staff, da due settimane, di lavorare con Poste per avviare tutto il progetto sul Reddito di cittadinanza, che include la stampa”. Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sul processo che dovrà dare il via alla nuova misura fortemente voluta dal M5s. L'articolo Reddito di cittadinanza, Di Maio: “Non c’è nessun ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Nessun giallo sulle tessere - ho dato ordine di lavorare con le Poste” : “Da due settimane ho dato ordine al mio staff di lavorare con Poste per tutto, inclusa la stampa delle tessere, non c’è nessun giallo”. Luigi Di Maio cerca di chiudere le polemiche sulle card per il Reddito di cittadinanza. Polemiche che non si fermano da quando, la settimana scorsa, intervenendo a Piazzapulita il vicepremier ha annunciato che sono già in preparazione nonostante manchi il provvedimento attuativo della misura di ...

Di Maio : «Nessun giallo sulle tessere del reddito - le stamperà Poste Italiane» : Il vicepremier M5S ha annunciato il via alle «Carte di cittadinanza» per avere il sussidio. Ma al ministero non c’è traccia. La sottosegretaria Castelli in tv non risponde

Pd pronto a denunciare Di Maio e Castelli sulle tessere per il reddito di cittadinanza : "Sono state stampate le tessere per il reddito di cittadinanza? A questo punto pretendiamo una risposta pubblica dal Presidente del Consiglio. Siamo di fronte ad un danno erariale o all'ennesima bufala? Siamo pronti a denunciare Di Maio e Laura Castelli". Lo affermano le senatrici Pd Caterina Bini e Simona Malpezzi."Ieri la sottosegretaria Castelli - sottolineano le parlamentari dem - ha ripetuto ciò che aveva detto il ministro Di Maio. ...

I vigili sul terreno di Di Maio I controlli su dati catastali : Dopo il caso sollevato da ilGiornale sui presunti abusi edilizi della famiglia Di Maio, qualcosa comincia a muoversi. E così sono iniziati questa mattina gli accertamenti della Polizia municipale di ...

Di Maio pubblica sul Blog il contratto con l’azienda del padre e le buste paga : “Su di me menzogne” : Luigi Di Maio pubblica i documenti che certificano la sua regolare assunzione nella ditta del padre. All’indomani del nuovo servizio delle Iene e di altri approfondimenti giornalistici sulla vicenda dei lavoratori in nero tenuti tra il 2008 e il 2010 dal padre del capo politico del M5s. In un post sul Blog delle stelle appaiono le carte con le relative buste paga, oltre alle dichiarazioni patrimoniali e di reddito da quando Di Maio è ...

Di Maio : 'Chiudiamo la ditta di famiglia' - è ancora bufera sul caso dei lavoratori a nero : Il vice premier Di Maio, durante un servizio delle Iene, ha confermato che suo padre aveva un lavoratore in nero che lavorava nell'impresa di famiglia. L'inchiesta del programma di Italia 1 però si è allargata anche al ministro stesso, ponendo dubbi sul passato del vicepremier, al quale ha chiesto se fosse regolarmente registrato quando lui stesso lavorava nell'impresa del padre. Di Maio conferma che l'azienda di famiglia ha avuto un lavoratore ...

Di Battista : “Renzi e Boschi parlano sul caso del padre di Luigi Maio? Luigi è un signore in confronto a loro : Di Battista: “Renzi e Boschi parlano sul caso del padre di Luigi Maio? Luigi è un signore in confronto a loro Il caso del padre di Luigi di Maio che aveva lavoratori in nero sulla propria azienda ha alzato un polverone per i 5 stelle, in molti si sono schierati a favore di Luigi, ma una parte politica attacca Luigi. Quella di Luigi Di Maio sulla vicenda di suo padre è stata “una reazione da signore, una reazione da Luigi Di Maio”. Lo ...

F1 - esordio sulla Ferrari per Leclerc ad Abu Dhabi : per il monegasco arriva anche il pensiero social di Di Maio : Il vicepremier ha fatto il proprio personale in bocca al lupo al pilota monegasco, al debutto oggi sulla Ferrari Charles Leclerc in pista con la Ferrari nei test con le gomme Pirelli per la stagione 2019, in corso di svolgimento sul circuito Yas Marina di Abu Dhabi. Il monegasco, nuovo pilota ufficiale della ‘rossa’ al fianco di Sebastian Vettel, ha debuttato effettuando i primi giri e portandosi subito al comando, fermando il ...

Leclerc debutta sulla Ferrari. E c'è l'augurio di Di Maio : Seconda giornata dei test Pirelli ad Abu Dhabi e oggi è il grande giorno di Charles Leclerc. Il monegasco ha debuttato infatti al volante della Ferrari prendendo il posto di Kimi Raikkonen. Nel 2019 ...

Travaglio : "Il video di Maria Elena Boschi sul padre di Di Maio? Forse lei confida nella smemoratezza generale" : "Analogie tra le vicende del padre di Luigi Di Maio e di quello diMaria Elena Boschi? Forse Boschi confida nella smemoratezza generale. In realtà, bisogna ricordare alcune cose, fermo restando che, se ...