Di Maio pubblica tre mesi di contratti Ma mancano “le estati” 

Di Maio - M5S - : «Io in regola - basta menzogne». E pubblica il contratto avuto dal padre : I vertici 5Stelle puntellano il vicepremier, alla cui tenuta politica e nervosa sono appesi i destini del Movimento e dell'alleanza gialloverde. Anche Davide Casaleggio e Beppe Grillo hanno ...

Di Maio pubblica sul Blog il contratto con l’azienda del padre e le buste paga : “Su di me menzogne” : Luigi Di Maio pubblica i documenti che certificano la sua regolare assunzione nella ditta del padre. All’indomani del nuovo servizio delle Iene e di altri approfondimenti giornalistici sulla vicenda dei lavoratori in nero tenuti tra il 2008 e il 2010 dal padre del capo politico del M5s. In un post sul Blog delle stelle appaiono le carte con le relative buste paga, oltre alle dichiarazioni patrimoniali e di reddito da quando Di Maio è ...

Luigi Di Maio smonta le bugie e l’ipocrisia di Repubblica in diretta TV davanti al suo direttore : Ecco come Luigi Di Maio smonta le bugie e l’ipocrisia di Repubblica. Il 10 gennaio 2018 uscì la notizia della ‘soffiata’ di Renzi a De Benedetti, che gli valse 600mila euro in Borsa. Lo scandalo, uno dei più grossi degli ultimi decenni, si riferisce alla telefonata che nel gennaio 2015 l’allora presidente del Gruppo Espresso (che edita Repubblica) fece al suo broker per invitarlo a comprare azioni di banche popolari. De Benedetti spiegò di aver ...

M5s - candidato Corleone pubblica foto con nipote Provenzano. Di Maio fa saltare il comizio : “I voti di quelli ci fanno schifo” : Luigi Di Maio ha fatto saltare il comizio a Corleone in Sicilia, dopo che il candidato sindaco M5s Maurizio Pascucci ha pubblicato su Facebook una sua foto insieme al nipote di Provenzano. L’aspirante primo cittadino, già collaboratore del senatore Mario Giarrusso, si è giustificato dicendo di voler aprire un dialogo con le famiglie dei mafiosi: “Delusione per i maldicenti”, ha scritto nella didascalia dello scatto diffuso in ...

L'intervista di Di Maio a Repubblica sullo scontro con l'Unione europea : 'Vedo che ci sono grandi perplessità nei confronti della manovra e da parte nostra ci sarà il massimo dialogo, ma non possono chiederci di tradire gli italiani. Non si tratta di fare la guerra all'...

Mentana contro Di Battista e Di Maio : su Instagram pubblica il suo tesserino da giornalista : Sei troppo intelligente per non capire che decine di giornalisti non hanno raccontato una vicenda giudiziaria ma hanno fatto politica attaccando sul personale una sindaca. Sei troppo intelligente per ...