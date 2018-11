Di Maio e le tessere del reddito di cittadinanza | nessun giallo | in stampa alle Poste

Reddito cittadinanza - Di Maio : Poste Italiane stamperà le tessere - nessun 'giallo' : ... smentisce l'esistenza di un 'caso' intorno alle tessere per il Reddito di cittadinanza sulle quali la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli, durante un'intervista con Lilli Gruber, non aveva ...

Reddito di cittadinanza - il caso delle tessere. Di Maio : «Ordine alle Poste» Ma c’è l’incognita della manovra : Il vicepremier M5S ha annunciato il via alle «Carte di cittadinanza» per il sussidio. Ma la legge che lo istituisce ancora non è approvata. E in tv la sottosegretaria Castelli non risponde

Reddito di cittadinanza - il caso delle tessere. Di Maio : «Ordine alle Poste» Ma mancano legge e appalto : Il vicepremier M5S ha annunciato il via alle «Carte di cittadinanza» per avere il sussidio. Ma al ministero non c’è traccia. La sottosegretaria Castelli in tv non risponde

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Non c’è nessun giallo sulle tessere”. Poi la spiegazione su chi le stamperà : “Non c’è nessun giallo sulle tessere elettroniche. Ho già dato ordine al mio staff, da due settimane, di lavorare con Poste per avviare tutto il progetto sul Reddito di cittadinanza, che include la stampa”. Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sul processo che dovrà dare il via alla nuova misura fortemente voluta dal M5s. L'articolo Reddito di cittadinanza, Di Maio: “Non c’è nessun ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : "A Poste la stampa delle tessere" : MILANO - 'Non c'è nessun giallo' sul Reddito di cittadinanza. 'Da due settimane ho dato ordine al mio staff di lavorare con Poste per tutto, inclusa la stampa delle tessere'. Lo ha chiarito il ...

Di Maio : «Poste stamperà le tessere del reddito». Ma è impossibile senza legge : Il vicepremier M5S ha annunciato il via alle «Carte di cittadinanza» per avere il sussidio. Ma al ministero non c’è traccia. La sottosegretaria Castelli in tv non risponde

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Nessun giallo sulle tessere - ho dato ordine di lavorare con le Poste” : “Da due settimane ho dato ordine al mio staff di lavorare con Poste per tutto, inclusa la stampa delle tessere, non c’è nessun giallo”. Luigi Di Maio cerca di chiudere le polemiche sulle card per il Reddito di cittadinanza. Polemiche che non si fermano da quando, la settimana scorsa, intervenendo a Piazzapulita il vicepremier ha annunciato che sono già in preparazione nonostante manchi il provvedimento attuativo della misura di ...

Reddito di cittadinanza - Luigi Di Maio : “Nessun giallo - le tessere le stamperà Poste” : Le tessere per il Reddito di cittadinanza verranno stampate da Poste italiane. Ad assicurarlo è il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, spiegando che il suo staff è al lavoro con Poste anche per la stampa delle tessere. Smentendo, però, quanto dichiarato da lui stesso negli scorsi giorni: le tessere non sono già state stampate, come lasciato intendere finora.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - Luigi Di Maio : “Nessun giallo - le tessere le stampa Poste” : Le tessere per il Reddito di cittadinanza verranno stampate da Poste italiane. Ad assicurarlo è il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, spiegando che il suo staff è al lavoro con Poste anche per la stampa delle tessere. Smentendo, però, quanto dichiarato da lui stesso negli scorsi giorni: le tessere non sono già state stampate, come lasciato intendere finora.Continua a leggere

Di Maio : «Nessun giallo sulle tessere del reddito - le stamperà Poste Italiane» : Il vicepremier M5S ha annunciato il via alle «Carte di cittadinanza» per avere il sussidio. Ma al ministero non c’è traccia. La sottosegretaria Castelli in tv non risponde

Pd pronto a denunciare Di Maio e Castelli sulle tessere per il reddito di cittadinanza : "Sono state stampate le tessere per il reddito di cittadinanza? A questo punto pretendiamo una risposta pubblica dal Presidente del Consiglio. Siamo di fronte ad un danno erariale o all'ennesima bufala? Siamo pronti a denunciare Di Maio e Laura Castelli". Lo affermano le senatrici Pd Caterina Bini e Simona Malpezzi."Ieri la sottosegretaria Castelli - sottolineano le parlamentari dem - ha ripetuto ciò che aveva detto il ministro Di Maio. ...

Sallusti contro la Castelli : 'Di Maio mente - le tessere del reddito non sono in stampa' : Il direttore de 'Il Giornale', Alessandro Sallusti, ieri sera a Otto e mezzo, si è scagliato contro il Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli (M5S), discutendo dei punti programmatici della manovra di bilancio e soffermandosi in particolare sull'impostazione generale e sulle modalità con cui verrà erogato il reddito di cittadinanza. Interpellato da Lilli Gruber, Sallusti ha dichiarato: "Non è sospetto il fatto ...

Reddito di cittadinanza - Durigon : “Le tessere di cui parlava Di Maio? Saranno la conseguenza dell’intento del governo” : Contrordine: al momento non esiste ancora alcun mandato di stampare le tessere per il Reddito di cittadinanza. A chiarirlo, davanti alla commissione Lavoro della Camera, è stato il sottosegretario leghista Claudio Durigon, che ha risposto a un’interrogazione sulle dichiarazioni di Luigi Di Maio. La settimana scorsa il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo a Piazzapulita aveva annunciato di aver già commissionato i primi ...

Dubbi di Calenda sulle tessere per il reddito di cittadinanza : 'Di Maio ha mentito' : Giovedì sera, nel corso di un'intervista a Piazzapulita (La7), il vicepremier Luigi Di Maio ha annunciato di ''aver dato mandato di stampare 5-6 milioni di tessere per il reddito di cittadinanza''. Gli enti che collaborano all'attuazione della misura, però, fanno sorgere diversi Dubbi circa l'affermazione del leader pentastellato. Per questo motivo, l'ex ministro Carlo Calenda ha attaccato Di Maio, sostenendo che abbia mentito e che dovrebbe ...