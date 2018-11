Decreto sicurezza | Anpi | ' Incubo apartheid giuridico' | Salvini | ' Che paura'

Decreto sicurezza - Anpi : “Legge che stravolge la Costituzione. Ora serve resistenza civile e culturale unitaria” : “Con l’approvazione del Decreto Sicurezza si stravolge di fatto la Costituzione e l’Italia entra nell’incubo dell’apartheid giuridico”. L’Anpi, a poche ore dal via libera definitivo del provvedimento voluto dal Carroccio e sul quale il governo Lega-M5s ha ottenuto la fiducia, ha lanciato un appello per “una resistenza civile e culturale unitaria”. “Non si può restare inerti”, è il messaggio. “È ...

Il Decreto sicurezza è legge : cosa cambia (e perché il Pd ha protestato con maschere bianche) : Approvato il pacchetto di norme voluto da Salvini: stretta sull'immigrazione e sul sistema Sprar, ma anche Daspo urbano...

Cosa c’è nel Decreto sicurezza : (Foto Roberto Monaldo / LaPresse) Mercoledì 28 novembre la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva – con 396 sì e 99 no – il decreto sicurezza fortemente voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, che adesso è legge dello stato. A favore del provvedimento si sono schierati, oltre alla Lega, anche Forza Italia e Fratelli d’Italia – ricompattando così di fatto il fronte del centrodestra – oltre all’altro partner di governo, ...

Decreto sicurezza : stretta sugli Sprar - espulsioni facili e braccialetto elettronico per gli stalker : ... fiere e spettacoli pubblici stretta SU SGOMBERI Sanzioni più severe per chi promuove od organizza l'occupazione di immobili , da 2 a 4 anni, e estensione dell'uso di intercettazioni nelle indagini ...

Decreto sicurezza - è legge : cosa prevede punto per punto : Una delle bandiere portanti del vicepremier leghista Matteo Salvini è diventata legge di Stato: Il Decreto sicurezza è stato approvato in via definitiva dall’Aula della Camera. Dopo aver incassato il voto di fiducia, il provvedimento passa a Montecitorio in via definitiva con 396 sì, 99 no. Il testo, che era già stato approvato al Senato, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale diventerà legge. “Sono felice, è una giornata ...

Il Decreto sicurezza è legge : cinquecento profughi per strada : Ora che il Parlamento ha convertito in legge il Decreto sicurezza, il Comune e la Città metropolitana possono seriamente iniziare a fare i conti con l'impatto che questa norma avrà sull'accoglienza ...

Il Decreto sicurezza approvato alla camera diventa legge. Ecco che cosa cambia : ... fiere e spettacoli pubblici. STRETTA SU SGOMBERI - Sanzioni più severe per chi promuove od organizza l'occupazione di immobili , da 2 a 4 anni, e estensione dell'uso di intercettazioni nelle ...

Il Decreto sicurezza diventa legge - dalla stretta su permessi all’accattonaggio : ecco cosa cambia : Il decreto sicurezza viene approvato in via definitiva alla Camera con 396 sì e 99 no. Oltre alla maggioranza si esprimono a favore del provvedimento anche Fratelli d’Italia e Forza Italia. Il Pd, insieme a LeU, fa interventi fiume anche sui vari ordini del giorno e protesta con maschere bianche sul volto. Dopo il via libera finale al decreto Sic...

Decreto sicurezza - sì della Camera con 396 sì e 99 : è legge. Quattordici 5 stelle non votano : La Camera ha approvato in via definitiva il Decreto sicurezza. Dopo aver incassato il voto di fiducia ieri, oggi il provvedimento passa a Montecitorio in via definitiva con 396 sì, 99 no. Il...

